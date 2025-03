Bildschirmzeit - April 2025

HQ

Videospielfans aufgepasst. In der Vergangenheit gab es ein paar Monate, in denen es eine Reihe verschiedener Adaptionen bekannter Serien und Franchises gab, aber nur sehr wenige sind so vollgepackt wie dieser April. Das Hauptthema dieses Monats sind Videospieladaptionen, aber darüber hinaus gibt es auch eine Vielzahl anderer vielversprechender neuer Projekte, die in die Kinos und bei Streaming-Diensten kommen. Also, da wir viel geplant haben, machen wir uns an die nächste Episode von Screen Time.

Bevor es losgeht, noch ein bisschen Housekeeping. Wir haben unsere Auswahl auf einen UK-Veröffentlichungskalender gestützt, also schau vor Ort nach genauen Auflistungen und Informationen.

Devil May Cry [Netflix] - 3. April

Den Auftakt macht das nächste große Team-Up zwischen Netflix und Castlevania -Showrunner Adi Shankar. Dieses Mal verlässt das Anime-Talent die Konami-Franchises und arbeitet stattdessen an einer Capcom-IP, genauer gesagt an der beliebten Devil May Cry. In dieser Serie lernen wir Dante kennen und sehen, wie der Dämonenjäger die Aufgabe hat, die Welt vor übernatürlichen und verdrehten Bedrohungen zu retten.

Der Sklave [Prime Video] - 3. April

Eine der großen Neuerungen von Prime Video in diesem Monat ist Kevin Bacon, der hier einen ermordeten und dann wiederauferstandenen Kopfgeldjäger spielt, der nun seine speziellen Fähigkeiten einsetzen muss, um Dämonen aufzuspüren und zu eliminieren, die der Hölle entkommen sind, und das alles im Auftrag des Teufels. Diese Actionserie wird gewalttätig, düster und auch ein wenig humorvoll sein und wird im April ein Muss für Abonnenten sein.

Ein Minecraft-Film - 4. April

Eine weitere große Videospieladaption, die im April dieses Jahres ihr Debüt feiert, wird Mojangs äußerst beliebte blockige Welt in die Kinos bringen. A Minecraft Movie ist ziemlich genau das, was es verspricht, und zeigt einen Haufen Individuen, die in das ungewöhnliche Land transportiert werden und damit beauftragt werden, einen Weg nach Hause zu finden, wenn auch mit Hilfe von Jack Blacks Steve. Mit einer Besetzung, zu der auch Jason Momoa und Jennifer Coolidge gehören, ist dies ein Film, den Sie im Kino nicht verpassen sollten.

Tod eines Einhorns - 4. April

A24 hat tatsächlich ein paar Projekte für diesen Monat geplant, wobei das erste die schwarze Komödie Death of a Unicorn ist. In diesem Streifen müssen Jenna Ortega, Paul Rudd, Richard E. Grant und andere rachsüchtige Einhörner überleben, die zurückschlagen wollen, um ihre Fohlen zu schützen und sich an der Pharmafirma zu rächen, die an ihnen experimentiert hat, um ihre fortschrittlichen heilenden Eigenschaften in Flaschen abzufüllen.

Black Mirror: Staffel 4 [Netflix] - 10. April

Eine der berühmtesten Serien von Netflix feiert diesen Monat ihr großes Comeback und bringt eine Reihe frischer Anthologie-Episoden mit sich. Die siebte Staffel von Black Mirror wird eine gestapelte Besetzung bieten und sie entweder in unangenehmen oder erschütternden Szenarien gefangen halten, die dazu neigen, eine Form der Realität zu parodieren oder als Satire auf irgendeine Form der Realität zu dienen. Unnötig zu erwähnen, dass Sie, wenn Sie ein bisschen unorthodoxes Drama verpasst haben, dies das Ticket ist.

G20 [Prime Video] - 10. April

Die anderePrime Video große Neuerung des Monats wird Viola Davis im Mittelpunkt sehen und als Präsidentin der Vereinigten Staaten auftreten, die kämpfen muss, um die Terroristen zu überleben, die den politischen G20-Gipfel übernommen haben. Mit Anthony Starr in der Besetzung dreht sich in diesem Film alles um Action und Drama auf einer großen globalen Bühne, mit einem Thema, das sich in seinem Design sehr an die 80er Jahre anfühlt.

Deine Freunde und Nachbarn [Apple TV+] - 11. April

Das größte Apple TV+ -Projekt, das es wert ist, im April im Auge behalten zu werden, ist das von Jon Hamm geleitete Your Friends & Neighbours, eine Dramaserie, in der sich der ehemalige Mad Men -Schauspieler einem Leben als Einbrecher zuwendet, um seinen teuren Lebensstil in der Gesellschaft weiter zu finanzieren, nachdem er sich scheiden lässt und seinen Job verloren hat. Alles bricht jedoch bald auseinander, als er eines Tages in das falsche Haus einbricht...

Der Amateur - 11. April

Im nächsten Film führt Rami Malek eine hochkarätige Besetzung an - darunter Jon Bernthal, Rachel Brosnahan, Laurence Fishburne und andere - und spielt einen CIA-Kryptografen, der die Organisation, für die er arbeitet, erpresst, um ihn loszulassen, um eine Gruppe von Terroristen zu verfolgen, die für den Mord an seiner Frau verantwortlich waren. Erwarten Sie mit diesem Film jede Menge Action und Nervenkitzel mit hohem Einsatz.

Drop - 11. April

Brandon Sklenar scheint heutzutage absolut überall zu sein, sei es in historischen Dramen oder Liebeskomödien, und bald wird er dieser Liste auch mysteriöse Thriller hinzufügen, wenn er an der Seite von Meghann Fahy in der kommenden Drop spielt. In diesem Film nimmt das erste Date einer verwitweten Mutter seit Jahren eine Wendung zum Schlimmsten, als sie den Verdacht hat, dass ihr Date ihr Leben belästigt und bedroht.

The Last of Us: Staffel 2 [Max/Sky/Now TV] - 14. April

Eine weitere große Videospieladaption, HBOs The Last of Us, kehrt diesen Monat zurück, um ihre zweite Staffel zu starten. Dieses nächste Kapitel der Handlung beginnt mit der Adaption von Part II des Action-Abenteuers von Naughty Dog und zeigt Pedro Pascal und Bella Ramsey als Joel bzw. Ellie, zusammen mit einer Reihe neuer und anderer wiederkehrender Stars.

Sünder - 18. April

Michael B. Jordan wird bald in der kommenden Sinners zu sehen sein, in der er zwei Rollen übernehmen wird, indem er Zwillingsbrüder spielt, die nach ihrer Rückkehr in ihre Heimatstadt feststellen, dass diese nun von einer sehr bösen, blutsaugenden Präsenz überrannt wurde. Mit Hailee Steinfeld und Jack O'Connell in den Hauptrollen bietet dieses Drama viel Action und sogar schreckliche Elemente.

Andor: Staffel 2 [Disney+] - 22. April

Viele werden Ihnen sagen, dass Andor das Beste ist, was Star Wars seit Jahren war, und obwohl es definitiv ein Argument gibt, das dafür spricht, legt dieses Erfolgsniveau viel Wert und Erwartungen auf die zweite Staffel, die diesen April debütieren wird. Diese Staffel wird in vier Teilen erscheinen, die jeweils ein Jahr in den vier Jahren zwischen der ersten Staffel der Serie und Rogue One: A Star Wars Story erkunden, was bedeutet, dass Sie in der nächsten Reihe von Episoden eine großartige und mitreißende Geschichte erwarten können.

You: Staffel 5 [Netflix] - 24. April

Penn Badgeleys Joe Goldberg hat das perfekte Leben, trotz der vielen, vielen Jahre gruseliger Stalking-Aktivitäten. Nachdem er in die Stadt zurückgekehrt ist, in der Joes Probleme begannen, verfällt er wieder in alte Gewohnheiten und wird gleichzeitig von Geistern aus seiner Vergangenheit gequält. Diese nächste Episode wird auch die letzte der Serie sein, was bedeutet, dass wir einen Abschluss der Geschichte erwarten können, die sich bis zu diesem Zeitpunkt über Jahre erstreckt hat.

Der Buchhalter 2 - 25. April

Wir haben jahrelang auf diesen Nachfolger gewartet, aber endlich tun sich Ben Affleck und Jon Bernthal wieder zusammen für The Accountant 2, eine Action-Fortsetzung, in der der Intellektuelle Christian Wolff und sein Bruder Braxton den Mord an einem Finanzchef aufklären sollen, was dazu führt, dass die beiden bald in ein komplexes und gefährliches Geheimnis verwickelt werden.

Havoc [Netflix] - 25. April

Netflix' großes Angebot in Spielfilmlänge für April. InHavoc tritt Tom Hardy als hartgesottener Detektiv auf, der sich seinen Weg durch eine kriminelle Unterwelt bahnen muss, um den entfremdeten Sohn eines Lokalpolitikers zu retten. Diese Geschichte bietet brutale Action, aber auch jede Menge Drama und Geheimnisse, da der ProtagonistWalker bald in einem Netz aus Verschwörung und Korruption gefangen ist.

Bis zum Morgengrauen - 25. April

Die andere große Kino-Videospieladaption und die letzte für den Monat April, David F. Sandbergs Until Dawn ist von dem beliebten Horrorspiel von Supermassive inspiriert und handelt von einer Gruppe von Jugendlichen, die die Aufgabe haben, die Nacht zu überleben, während sie von mehreren mysteriösen Feinden und Mördern gejagt werden. Der Haken? Diese schreckliche Nacht ist auch eine Schleife, was bedeutet, dass sie bei jeder Morgendämmerung zurückgesetzt wird, so dass die Bande herausfinden muss, wie sie den Kreislauf durchbrechen kann.

Die Legende von Ochi - 25. April

Das zweite und andere große Kinoangebot von A24 im April. The Legend of Ochi ist ein ungewöhnliches Fantasy-Abenteuer, das sich um ein junges Mädchen dreht, das versucht, Traditionen und Trends zu brechen, indem es sich mit einer seltenen und schwer fassbaren Tierart anfreundet und sie vor dem Schaden der Menschen rettet und sie schließlich auf ein verrücktes Abenteuer schickt, um das kleine und liebenswerte Wesen mit nach Hause zu nehmen.

Und damit sind wir am Ende einer weiteren Episode angelangt. Schauen Sie in ein paar Wochen wieder, um zu sehen, was der Mai 2025 für Film- und TV-Fans bereithält.