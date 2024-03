Bildschirmzeit - April 2024

HQ

Der April ist ein Schatten dessen, was wir im März gesehen haben, sowohl im Film- und Fernsehsektor als auch in der Spielewelt. Es gibt ein paar aufregende Neuzugänge, die diesen Monat für Film- und Serienliebhaber in die Kinos und Streamer kommen, aber das Angebot ist im Vergleich zu dem, was wir letzten Monat gesehen haben, deutlich unzureichend. Um zu sehen, was auffällt, lassen Sie uns in eine neue Folge von Screen Time eintauchen.

Aber bevor wir das tun, lassen Sie uns das typische Housekeeping machen: Wir haben unsere Auswahl auf einen UK-Veröffentlichungskalender gestützt, also stellen Sie sicher, dass Sie vor Ort nach genauen Auflistungen und Informationen suchen.

Das erste Omen - 5. April

Dieser Film dient als Prequel zum ikonischen und klassischen Horrorfilm The Omen und dreht sich um eine junge Amerikanerin, die nach Rom geschickt wird, um ein Leben in der Knechtschaft der Kirche zu beginnen. Doch eine beängstigende Verschwörung und unsägliche Dunkelheit, die die Geburt des reinen Bösen umgibt, belasten ihre Hingabe an den Glauben massiv.

HQ

Werbung:

Zucker [Apple TV+] – 5. April

Colin Farrell tut sich mit Apple TV+ zusammen, um sein Talent für die Rolle des John Sugar zu leihen, eines Privatdetektivs, der die Aufgabe hat, die dunkle und verdrehte Wahrheit hinter dem Verschwinden der Enkelin einer der Hollywood-Eliten aufzudecken. Mit düsterer Action und einer verwirrenden Geschichte spielt diese Serie auch Amy Ryan in einer der Hauptrollen.

HQ

Monkey Man - 5. April

Dev Patel spielt die Hauptrolle in diesem John Wick-ähnlichen Actionfilm, der in Indien spielt. Monkey Man dreht sich um einen jungen Mann, der in einem Rachefeldzug gegen die Korrupten, die seine Mutter ermordet und die Hilflosen in Gefahr gebracht haben, eine Affenmaske aufsetzt und eine düstere und gewalttätige Gerechtigkeit entfesselt.

Werbung:

HQ

Fallout [Prime Video] - 11. April

Die wohl am meisten erwartete Serie, die diesen Monat erscheint, Fallout ist eine groß angelegte Live-Action-Adaption von Bethesdas kultigen RPG-Videospielen. Die Serie dreht sich um Ella Purnells Vault 33 Bewohnerin Lucy, die das Ödland erkundet, verrückte Späße macht und dabei mehrere neue Verbündete und Gesichter trifft, darunter Walton Goggins' Ghoul und Aaron Motens Brotherhood of Steel Soldat Maximus.

HQ

Bürgerkrieg - 12. April

In einer für die Produktionsfirma A24 recht ungewöhnlichen Wendung der Ereignisse ist Civil War ein gewaltiges, actiongeladenes Abenteuer, das eine dystopische Zukunft erkundet, in der die USA in zwei kriegerische Fraktionen gespalten sind. Dieser ambitionierte Film folgt einem Team von eingebetteten Journalisten, die versuchen, das Land vor weiterem irreparablen Schaden zu bewahren, und bringt Nick Offerman, Wagner Moura, Cailee Spaeny und das echte Power-Paar Kirsten Dunst und Jesse Plemons zusammen, um die Besetzung anzuführen.

HQ

Franklin [Apple TV+] - 12. April

Apple kehrt diesen Monat mit dem von Michael Douglas angeführten Franklin zu den historischen Dramen zurück, die es so sehr liebt. Diese Serie folgt Amerikas Gründervater, der sich auf eine gefährliche Mission nach Frankreich begibt, um während des Amerikanischen Unabhängigkeitskrieges eine Allianz zu schmieden, um die Zukunft der jungen Nation zu sichern.

HQ

Arkadisch - 12. April

Nicolas Cage leiht sein Talent für diesen kommenden Streifen, in dem er den Vater von zwei Zwillingssöhnen im Teenageralter verkörpert, die in einem abgelegenen Bauernhaus gegen Ende der Welt ums Überleben kämpfen. Dieser Thriller kämpft gegen furchterregende und tödliche Kreaturen und scheint mit actiongeladenen und Horrorelementen vollgestopft zu sein.

HQ

Abigail - 19. April

Dieser April ist wirklich vollgestopft mit Horror und genau das bekommen wir mit der kommenden Abigail wieder einmal. Dieser Film folgt einer Gruppe von Kriminellen, die erkennen, dass ihnen mehr bevorsteht, als sie erwartet haben, nachdem sie die Ballerina-Tochter einer mächtigen Unterweltfigur entführt haben, nur um festzustellen, dass das Mädchen nicht besonders normal ist. Giancarlo Esposito führt die Besetzung an, zu der auch Kathryn Newton, Dan Stevens und Matthew Goode gehören.

Rebel Moon - Teil zwei: Der Narbengeber [Netflix] - 19. April

Im zweiten Teil von Zack Snyders Sci-Fi-Serie ist Sofia Boutella wieder in der Hauptrolle der Kora zu sehen, während sie ihre Bemühungen beginnt, das übermächtige Imperium zu demontieren und zurückzuschlagen. Mit Charlie Hunnam, Anthony Hopkins, Cary Elwes, Michael Huisman, Djimon Hounsou, Jena Malone und anderen, die die Hauptrollen spielen oder zurückkehren, wird dies das große Angebot von Netflix für diesen Monat sein.

HQ

Das Buch Clarence - 19. April

Wir werden uns kurz fassen, da viele Regionen wahrscheinlich bereits die Gelegenheit hatten, The Book of Clarence zu sehen. Aufgrund von Lizenzproblemen kommt der Film diesen Monat endlich in Großbritannien an und bietet eine komödiantische und abenteuerliche Version eines Betrügers, der versucht, sich während des Aufstiegs des Messias ein besseres Leben aufzubauen.

HQ

Die American Society of Magical Negroes - 26. April

Justice Smith spielt den jungen Aren, ein magisches Individuum, das rekrutiert wurde, um einer geheimen schwarzen Gesellschaft beizutreten, die das Leben der Weißen erleichtern soll. Die fantastische Komödie versucht, sich über die Rassendynamik lustig zu machen, und David Alan Grier führt die Besetzung an, um diese Aufgabe zu erfüllen.

Herausforderer - 26. April

Zendaya verleiht ihr Talent diesem dramatischen, romantischen Sportfilm über ein junges Tennis-Wunderkind namens Tashi, das zum Trainer wird, der die Aufgabe hat, ihrem Champion-Ehemann zu helfen, wieder in Form zu kommen, während er gegen seinen ehemaligen besten Freund und Tashis Ex-Freund antritt. Wenn Sie romantisch-komplizierte Filme oder Sportfilme mögen, sollten Sie auf diesen Film achten.

Knuckles [Paramount+] - 26. April

Idris Elba leiht dem ikonischen roten Ameisenigel seine Stimme in dieser Spin-off-Live-Action-Serie, die nach den Ereignissen von Sonic the Hedgehog 2 ansetzt und sowohl Sonic als auch Tails als Cameo-Stars enthält. In dieser Serie hat Knuckles die Aufgabe, einem menschlichen Mann die Wege des Kriegers Ameisenigel beizubringen, und wie zu erwarten, verläuft das nicht immer wie geplant.

HQ

Damit ist eine weitere Folge von Screen Time abgeschlossen. Kommen Sie in ein paar Wochen wieder, wenn wir einen Blick darauf werfen, was der Mai 2024 bringt.