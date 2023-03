Bildschirmzeit - April 2023

HQ

Der Frühling ist in vollem Gange und das bedeutet zweifellos, dass viele von euch aus dem Winterschlaf erwachen und in die große, böse Welt zurückkehren wollen. Wir sind hier, um Ihnen 11 Gründe zu geben, warum Sie es sich einfach vor dem Fernseher gemütlich machen oder stattdessen ins Kino gehen sollten, denn der April 2023 bringt eine breite Palette an spannenden Filmen und Fernsehsendungen zu Streamern und Kinos.

Aber bevor wir zu dieser neuesten Episode von Screen Time kommen, eine kurze Erinnerung. Wir haben unsere Auswahl auf einem UK-Veröffentlichungskalender basiert, also überprüfen Sie die lokalen Angebote auf genaue Daten. Nachdem das aus dem Weg geräumt ist, beginnen wir mit einem erwarteten Animationsfilm.

Der Super Mario Bros.-Film - 5. April

Illumination, die Schöpfer aller Dinge Minions, hat Nintendos ikonischsten Charakter in die Hände bekommen und ihn in ein Abenteuer verwandelt, in dem Mario, Peach, Toad und ein Haufen anderer sofort erkennbarer und liebenswerter Gesichter durch die Mushroom Kingdom um Luigi zu retten und Bowsers Amoklauf zu stoppen. Mit einer hochkarätigen Besetzung, darunter Chris Pratt, Jack Black, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Seth Rogen und mehr, wird dies Marios erster wirklich großer Durchbruch auf der großen Leinwand sein.

HQ

Rindfleisch [Netflix] - 6. April

Die Wut auf der Straße hat jeden einzelnen von uns überwältigt, aber nur sehr wenige Menschen haben sich wahrscheinlich so beeinflussen lassen, wie es Steven Yeun und Ali Wong in Netflix' Beef getan haben. Diese Serie zeigt zwei Menschen, die nach einem Autounfall wirklich von Hass aufeinander verzehrt werden, und sehen, wie sich ihr Leben drastisch verändert, wenn sie versuchen, jeden Weg zu erkunden, um wieder aufeinander zuzugehen.

Werbung:

HQ

Der Exorzist des Papstes - 7. April

Religion und Horror haben schon immer eine heikle Linie getanzt, da einige der besten Horrorfilme der Geschichte untersuchen, wie Priester und Männer Gottes Dämonen und besessene Menschen besiegen und überwinden. The Pope's Exorcist wird versuchen, ähnliche Beats zu erforschen, wie hier Russell Crowes Pater Gabriele Amorth versucht, einen Besitzfall zu untersuchen und bald darauf eine jahrhundertealte Verschwörung aufzudecken, die vom Vatikan versteckt wurde.

Werbung:

HQ

Renfield - 14. April

Haben Sie sich jemals gefragt, wie Dracula in die moderne Gesellschaft passen würde? Wenn ja, sollte die komödiantische Version des berühmtesten Vampirs der Welt, Renfield, genau das Richtige für Sie sein. In diesem urkomischen Film spielt Nicholas Hoult den titelgebenden Renfield, einen Assistenten von Nicolas Cages Dracula, der den Dienst des Fürsten der Finsternis verlassen möchte, um ein einfaches Leben im modernen New Orleans zu führen.

HQ

Assassin Club - 14. April

Henry Golding entwickelt sich zu einem der vielversprechendsten jungen Actionstars in Hollywood, und sein neuestes Projekt, Assassin Club, scheint die nächste Stufe in diesem Gürtel zu sein. An der Seite von Noomi Rapace, Daniela Melchior und Sam Neill wird Goldings Hauptdarsteller in diesem Film damit beauftragt, sieben Menschen aus der ganzen Welt zu eliminieren, die zufällig Attentäter sind, die angeheuert wurden, um ihn zu eliminieren.

The Last Kingdom: Seven Kings Must Die [Netflix] - 14. April

Fans von Netflix' The Last Kingdom haben zweifellos lange darauf gewartet, dass die Serie mit diesem Film in voller Länge fortgesetzt wird. The Last Kingdom: Seven Kings Must Die setzt nach den Ereignissen von König Eduards Tod ein und sieht Uhtred von Bebbanburg und seine Verbündeten durch ein zerbrochenes Königreich reisen, alle mit dem Ziel, England zu vereinen.

Ghosted [Apple TV+] - 21. April

Der eine ist ein hochqualifizierter Geheimagent und der andere ist eine verliebte Seele, die auf Glück hofft. Dieser Streifen von Chris Evans und Ana de Armas stellt Geschlechterstereotypen in Frage, indem er Evans als hilflosen Frauenschwarm sieht, während de Armas als ehrenhafte Heldin den Tag rettet. Dieser Film, der zu Apple TV+ kommt, zielt darauf ab, actiongeladen und mit Lachern übersät zu sein.

HQ

Evil Dead Rise - 21. April

Das Evil Dead-Franchise kehrt im April zu seinen wirklich schrecklichen und grausamen Wurzeln zurück, wenn das erschütternde Evil Dead Rise in den Kinos ankommt. Dieser Film erzählt die Geschichte, was passiert, wenn die Wiedervereinigung zweier entfremdeter Schwestern von fleischbesessenen Dämonen zerbrochen wird, und erforscht den Überlebenskampf, in dem sich die Familie befindet, wenn sie mit alptraumhaften Versionen ihrer Lieben konfrontiert wird.

HQ

Paint - 28. April

Das Leben ist voller glücklicher, kleiner Zufälle, wie ein berühmter, geliebter Maler zu sagen pflegte. Owen Wilsons Carl Nargyle, ein Mann, der als Vermonts #1 öffentlicher Fernsehmaler mit einer Dauerwelle und einem maßgefertigten Van bekannt ist, hätte wahrscheinlich keine so positive Einstellung zum Leben, besonders wenn ein gewisser junger Maler mit einer Dauerwelle und einem eigenen Custom-Van auf die Bühne platzt und sein Paint Leben stiehlt.

HQ

Peter Pan und Wendy [Disney+] - 28. April

Je nachdem, wann Sie geboren wurden, haben Sie wahrscheinlich eine Lieblingsversion der Geschichte des Jungen, der nicht erwachsen werden würde. Da es schon eine Weile her ist, dass ein Peter Pan-Film herausgebracht wurde, hat Disney der ikonischen Geschichte mit Peter Pan and Wendy eine weitere Live-Action-Version gegeben, einem Film, der uns zurück nach Nimmerland führt, um Jude Laws Version von Captain Hook als nächste große Disney+-Ergänzung zu begegnen.

HQ

Und das tut es wieder einmal. Wir werden in einem Monat für eine weitere Episode von Screen Time zurückkommen, in der wir uns ansehen, was der Mai 2023 auf den Tisch bringt.