Bildschirmzeit - 2024

Jetzt, da das Jahr 2023 abgeschlossen ist, ist es an der Zeit, unsere Aufmerksamkeit auf das Jahr 2024 zu richten und darauf, was dieses Jahr für Filmfans zu bieten hat. Während wir vor kurzem damit begonnen haben, TV-Serien und Neuzugänge auf Streaming-Plattformen in unsere Screen Times aufzunehmen, konzentrieren wir uns mit Blick auf die nächsten 12 Monate ausschließlich auf Kinofilme, von denen es nach den Premierenterminen, die wir bereits kennen, viel gibt, auf das wir uns freuen können.

Aber bevor wir in diese erweiterte Ausgabe von Screen Time eintauchen, eine kurze Erinnerung: Wir haben unsere Auswahl auf einem UK-Veröffentlichungskalender basieren, also überprüfen Sie unbedingt lokale Auflistungen und Daten.

Der Imker - 12. Januar

Zu Beginn des Jahres haben wir einen brandneuen Action-Streifen, der von Jason Statham, dem beliebtesten Briten mit seiner rauen Stimme, angeführt wird. In The Beekeeper nimmt Statham brutale Rache an denen, die der Welt seine geheime Identität als geheimer Spezialagent verraten haben.

Mean Girls - 19. Januar

Nach zwei Jahrzehnten bekommt das Original Mean Girls einen frischen Anstrich. The Mean Girls of 2024 wird einige große Veränderungen mit sich bringen. Eine neue Besetzung, einige Musical-Nummern und mehr werden die klassische Komödie einer neuen Generation näherbringen. Aber für ältere Fans gibt es auch einige wiederkehrende Darsteller, um die Nostalgie aufrecht zu erhalten.

HQ

Argylle - 2. Februar

Ein Spionageromanautor, echte Spione, eine Bootsladung Action und Explosionen und eine Katze im Rucksack. All das und noch viel mehr kommt Anfang Februar auf unsere Bildschirme, wenn Argylle erscheint. Argylle stammt aus dem Kopf hinter Kingsman und Kick-Ass und folgt einem Romanautor, der in die Untergrundwelt der Spione und Syndikate gebracht wird.

HQ

Migration - 2. Februar

Kurz nach der Veröffentlichung von The Super Mario Bros. Movie ist Illumination bereit für ein weiteres animiertes Abenteuer. Dieses Mal folgen wir einer Entenfamilie auf ihrer Reise ihres Lebens. Beginnend in Neuengland reisen sie in dieser unbeschwerten Komödie über New York bis nach Jamaika.

HQ

Die eiserne Klaue - 9. Februar

Wrestling ist Fake. Das wissen wir alle. Aber manchmal sind die Geschichten nur allzu real. In The Iron Claw spielen Zac Efron, Jeremy Allen White und andere die Von-Erich-Brüder, die in den 1960er Jahren Geschichte in der Welt des Pro-Wrestlings schrieben. Von ihrem Vater gedrängt, das Beste aus sich herauszuholen, nimmt die Geschichte dieser Familie schnell eine düstere Wendung.

HQ

Madame Web - 16. Februar

Wir können nicht glauben, dass sie Morbius für Frauen gemacht haben. Im Ernst: Madame Web ist der neueste Sony-Ableger für ein eigenes Spidey-Universum. In dem Film mit Dakota Johnson als titelgebende Madame Web werden sie und drei Spider-Women gegen einen Bösewicht antreten, der die Fähigkeit hat, in die Zukunft zu sehen.

HQ

Dune: Teil Zwei - 1. März

Nachdem der Schauspielstreik Dune: Part Two um seinen geplanten Veröffentlichungstermin verschoben hat, können wir im nächsten Frühjahr endlich nach Arrakis zurückkehren. Basierend auf der zweiten Hälfte des ersten Dune-Buches werden wir sehen, wie Paul Atreides auf dem Wüstenplaneten an die Macht kommt, während er sich an den Harkonnens rächen will. Wenn du auf deine Sci-Fi-Epen stehst, solltest du dir dieses Spiel nicht entgehen lassen.

HQ

The Fall Guy - 1. März

Ryan Gosling, einer der heißesten Schauspieler in Hollywood dieser Tage, führt diese Actionkomödie an, in der er an der Seite von Emily Blunt einen ehemaligen Stuntman darstellt, der auf der Jagd nach einem vermissten Filmstar in alle möglichen verrückten Eskapaden verwickelt wird. Mit Aaron Taylor-Johnson, der ebenfalls mitspielt, scheint The Fall Guy einer der größten Filme des Monats März zu werden.

HQ

Kung Fu Panda 4 - 8. März

Nach drei fantastischen Auftritten in der Hauptreihe feiert die legendäre Zeichentrickserie von Dreamworks ein Comeback. In diesem Film wird Po gegen einen neuen Bösewicht namens Chamäleon antreten, der sich in mächtige Kung-Fu-Meister verwandeln kann. Hoffentlich wird dieser Film den Erwartungen der vorherigen Trilogie gerecht.

Ghostbusters: Frozen Empire - 29. März

Wenn es in Ihrer Nachbarschaft etwas Seltsames gibt, gibt es wirklich nur eine Person, die Sie anrufen können. Ghostbusters: Frozen Empire ist die Fortsetzung der neu gestarteten Filmreihe, in der Finn Wolfhard, McKenna Grace, Paul Rudd und der Rest des Teams mit Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson und der verbliebenen Originalbande zusammenarbeiten, um einen eisigen Angriff auf New York City zu verhindern.

HQ

Godzilla x Kong: The New Empire - 12. April

Ihr habt gesehen, wie der Riesenaffe und die radioaktive Eidechse gegeneinander kämpfen und eine gemeinsame Bedrohung darstellen, und jetzt sehen wir, wie letzteres wieder passiert. In Godzilla x Kong: The New Empire tut sich das Urzeit-Duo zusammen, um sich einer weiteren möglichen Katastrophe zu stellen, die die Welt beenden könnte, in einem Film, der riesige Mengen an Zerstörung und Verwüstung verspricht.

HQ

The Garfield Movie - 24. Mai

Chris Pratt hat vielleicht einen der besten Agenten, die es gibt. Nicht nur, dass er es in diesem Jahr geschafft hat, die Rolle des Mario zu ergattern, sondern nächstes Jahr wird er auch eine der berühmtesten Katzen der Welt spielen. Der Garfield-Film beinhaltet alles, was man mit der fetten Katze in Verbindung bringen würde. Ein bisschen Hass auf Odie, ein paar Witze in die Kamera und jede Menge Lasagne zu essen.

HQ

Königreich des Planet der Affen - 24. Mai

Es ist lange her, dass wir das letzte Mal einen Blick darauf geworfen haben, wie die Welt aussehen könnte, wenn Affen die Macht übernehmen würden. Im neuesten "Planet der Affen"-Film springen wir in der Zeit vorwärts, vorbei an Caesars Zeitalter und in eine neue Ära, während wir seinen Vorfahren folgen. Da die Herrschaft der Menschen längst vorbei ist, werden sich im Königreich des Planet der Affen unsere fernen Vorfahren in ihrer neuen Welt etablieren.

HQ

Furiosa - 24. Mai

Nach dem Erfolg des epischen Mad Max: Fury Road ist Furiosa ein Spin-off, das die Ursprünge der abtrünnigen postapokalyptischen Kriegerin erforscht, bevor sie sich mit Mad Max zusammentat. In dieser epischen Geschichte führt Anya Taylor-Joy die Besetzung an, während Chris Hemsworth ebenfalls in einer Nebenrolle zu sehen ist.

HQ

Imaginäre Freunde - 24. Mai

Mit einer der am stärksten besetzten Besetzungen, die Sie im Jahr 2024 sehen werden, ist Imaginary Friends eine Komödie, die einem jungen Mädchen folgt, das nach einer schwierigen Erfahrung die Fähigkeit erlangt, imaginäre Freunde zu sehen, die von ihren erwachsenen Gegenstücken zurückgelassen wurden. Mit Emily Blunt, Ryan Reynolds, Matt Damon, John Krasinski, Steve Carrell, Sam Rockwell, Phoebe Waller-Bridge, Vince Vaughn, Awkwafina und vielen mehr scheint dies der große Comedy-Ausflug des Frühjahrs zu werden.

Ballerina - 7. Juni

Das John Wick-Universum wird um einen Spin-off-Film erweitert, der sich um eine junge Attentäterin dreht, die sich an denen rächen will, die ihre Familie ermordet haben. In Ballerina führt Ana de Armas die Besetzung an, während Keanu Reeves, Lance Reddick und Ian McShane ihre Rollen als Wick, Charon bzw. Winston wieder aufnehmen.

Inside Out 2 - 14. Juni

In Pixars nächstem großen Streifen kehrt das Animationsstudio zu einer seiner neueren IPs zurück. Nach einer neunjährigen Pause gibt uns Pixar endlich eine Fortsetzung von Inside Out, in der die Crew der Emotionen von neuen Emotionen überwältigt wird, die sich ihrem Team anschließen, während Moderator Riley die Herausforderungen des Teenagerdaseins erreicht und sich ihnen stellt.

HQ

The Bikeriders - Juni 21

Ein All-Star-Trio aus Tom Hardy, Austin Butler und Jodie Comer tut sich für ein Krimi-Drama zusammen, das sich um einen Motorradclub dreht. The Bikeriders zeichnet das Leben der Mitglieder des Clubs auf, die im Mittleren Westen der USA bekannt werden und in alle möglichen kriminellen Affären verwickelt werden.

HQ

Ein ruhiger Ort: Tag Eins - 28. Juni

John Krasinski baut sein "A Quiet Place"-Universum mit einem Spin-off namens "A Quiet Place: Day One" weiter aus. In diesem Film werden Joseph Quinn aus Stranger Things sowie Djimon Hounsou und Lupita Nyong'o die Hauptrollen spielen, die alle versuchen, in einer Welt zu überleben, in der Lärm dein größter Feind ist.

Ich – Einfach unverbesserlich 4 - 5. Juli

Gru, Lucy, die Kinder und die Minions sind 2024 für einen weiteren Ausflug und den zweiten Film von Illumination zurück. In Ich – Einfach unverbesserlich 4 kehren Steve Carrell in die Animationsfilmreihe zurück, ebenso wie Kristin Wiig, Miranda Cosgrove und Steve Coogan als Lucy Wilde, Margo und Silas Ramsbottom.

Deadpool 3 - 26. Juli

Deadpool 3 ist vielleicht der am meisten erwartete Marvel-Film seit Spider-Man: No Way Home, in dem Ryan Reynolds als witziger und kluger Superheld zurückkehrt, der sich mit Hugh Jackmans Wolverine in einem Film zusammentut, in dem Deadpool-Veteranen in den Kampf zurückkehren, und das alles zusätzlich zu einer riesigen Liste von Gerüchten und großen Tarnungen, von denen erwartet wird, dass sie ebenfalls auftauchen werden.

Alien: Romulus - 16. August

Wir haben schon früher große und mächtige Erwachsene gegen Xenomorphs kämpfen sehen, aber im kommenden Alien: Romulus, bei dem Fede Alvarez Regie führt, ist die Aufgabe, die tödlichste Lebensform des Universums zu überleben, einem Haufen junger Menschen zugefallen. Mit Isabela Merced in der Hauptrolle hofft dieser Film, die Alien-Reihe zu ihren Horrorwurzeln zurückzubringen.

Kraven der Jäger - 30. August

Während Madame Web Anfang des Jahres debütiert, hat sich Sony Kraven the Hunter für den Spätsommer aufgehoben, wobei sich diese Installation in seinem Spiderverse um Aaron Taylor-Johnsons Sergei Kravinoff dreht, der danach strebt, der größte Jäger der Welt zu werden. Mit Russell Crowe und Ariana DeBose wird uns dieser Film eine düsterere Superheldengeschichte erzählen.

HQ

Beetlejuice 2 - 6. September

Über 30 Jahre nach dem Debüt von Tim Burtons kultiger Komödie haben sich der berühmte Regisseur und Michael Keaton erneut zusammengetan, um die beliebte Figur zurück auf die große Leinwand zu bringen. Mit Jenna Ortega, Monica Bellucci, Winona Ryder, Catherine O'Hara, Willem Dafoe und anderen wird diese Fortsetzung versuchen, die Saison der Horrorfilme einzuläuten.

Joker: Folie à Deux - 4. Oktober

Joaquin Phoenix kehrt in eine seiner bisher gefeiertsten Rollen zurück, wenn die Joker-Fortsetzung im Oktober erscheint. Dieses Krimi-Drama gilt auch als Musical, was die Hinzufügung von Lady Gaga als Harley Quinn immer passender macht. Mit Zazie Beetz und Brendan Gleeson und Todd Phillips auf dem Regiestuhl wird dieser Film versuchen, die Höhen des Originals zu erreichen.

Paddington in Peru - 8. November

Für 2024 ist vielleicht kein gesünderer Film geplant, denn nach zwei absolut fabelhaften Ausflügen ist jedermanns Lieblingsmarmeladen-liebendes, höfliches, gut gekleidetes Säugetier zurück, und dieses Mal macht er eine Reise zurück in sein Heimatland, um seine Familie zu besuchen. In Paddington in Peru wird Ben Whishaw wieder seine Stimme leihen, während auch die Stammgäste der Brown-Familie ein Comeback feiern.

Es wird zweifellos noch viele weitere Filme geben, die im Laufe des Kalenderjahres ihr Debüt feiern werden, aber nach dem, was wir bereits mit Sicherheit wissen, ist klar, dass 2024 ein sehr beeindruckendes

Jahr wird.