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Die strengen Sicherheitsmaßnahmen in den Vereinigten Staaten sind in der Fußballwelt spürbar, da die Teams und das Personal ins Land kommen, um an der Weltmeisterschaft 2026 teilzunehmen. Fälle wie der somalische Schiedsrichter Omar Abdulkadir Artan, der trotz gültiger Visa am Flughafen Miami die Einreise verweigert bekam, haben weltweit Gegenwind ausgelöst, während Iran sich darüber beschwert hat, dass nicht nur ein Teil des Personals die Einreise verweigert wurde, sondern auch die für ihre Fans reservierten Pflichttickets ohne vorherige Ankündigung verloren haben.

Ein weiterer Vorfall ging viral, als die usbekische Nationalmannschaft mit Metalldetektoren und Hunden registriert wurde, aber nicht am Flughafen, sondern im Stadion. Am Montag zeigte ein Video von ESPN, wie die Spieler aufgefordert wurden, ihr Gepäck abzustellen, während sie von Hunden beschnüffelt wurden. Laut seinem Reporter geschah es am Montag, den 8. Juni, in einem Stadion in New York vor einem Freundschaftsspiel gegen die Niederlande.

Das Video ging viral, da viele Fans auch Fabio Cannavaro erkannten, den aktuellen Nationaltrainer Usbekistans, der Teil der italienischen Mannschaft war, die die Weltmeisterschaft 2006 gewann und im selben Jahr den Ballon d'Or gewann.

Das Spiel endete übrigens mit einem 2:1-Sieg für die Niederlande, beide Tore erzielten Cody Gakpo im Elfmeterschießen. Usbekistan wird seine erste Weltmeisterschaft in der Geschichte bestreiten, das erste zentralasiatische Land, dem dies gelingt, und spielt gegen Kolumbien, Portugal und die DR Kongo in Mexiko-Stadt, Atlanta und Houston.