Bilder von Blizzards nicht mehr existierendem Survival-Spiel Odyssey sind durchgesickert

Im Januar dieses Jahres hat Blizzard ein Survival-Spiel abgesagt, das sich in jahrelanger Entwicklung befand. Auf dem Höhepunkt arbeiteten rund 150 Entwickler an dem Titel, der über 100 gleichzeitige Überlebende auf einer einzigen Karte und ein ungefähres Veröffentlichungsdatum von 2026 bieten sollte. Leider war der Untergang des Spiels, zumindest laut Gerüchten des Branchenveteranen Jason Schreier, dass Blizzard die Engine von der Unreal Engine auf Synapse umstellte, eine Engine, die hauptsächlich für Handyspiele gedacht war.

In der etwas mehr als sieben Monate alten Nachricht schrieb Mäki: "[wir] vermuten, dass einige Konzeptbilder und Beschreibungen von ehemaligen Mitarbeitern irgendwann ihren Weg ins Internet finden werden.", und dieser Tag ist gekommen. Unten seht ihr eine Reihe von Bildern (via VK), die zeigen, was Blizzards Survival-Spiel Odyssey werden sollte. Wie sieht es Ihrer Meinung nach aus?