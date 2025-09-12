Bilder des neuen Toyota GR Corolla MN sind durchgesickert

HQ

Der Toyota GR Corolla ist ein wirklich heißes kleines Rallyeauto mit 300 PS und WRC-inspiriertem Allradantrieb mit einstellbarem Mittendifferenzial und Schaltgetriebe. Leider wurde es nie in Europa veröffentlicht, aber hier gibt es noch Hoffnung für uns, denn anscheinend ist eine noch schlimmere Version auf dem Weg, die GR Corolla MN heißen wird, was für Meister of Nürburgring steht. Hier wurde die Rückbank entfernt, der Motor wird laut Lecks von heute früh 330 PS beherbergen, und das Auto wird natürlich leichter sein als das bestehende Modell. Die Schalensitze, in denen der Fahrer und (höchstwahrscheinlich verängstigt) Beifahrer sitzen werden, sind vom Schalentyp und sehen aus, als wären sie vom WRC-Auto inspiriert worden, und im hinteren Teil des Daches finden wir einen großen Flügel aus Kohlefaser, der perfekt zur Motorhaube und zum Dach aus Kohlefaser passt.

