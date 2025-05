Bilder der Prototypen Asus ROG Ally 2 und Project Kennan sind durchgesickert

HQ

Vielleicht haben Sie es verpasst, aber in weniger als zwei Wochen findet die Technologiemesse Computex 2025 in Taipeh, Taiwan, statt und präsentiert die Zukunft der Consumer-Hardware. Und es ist diese asiatische Veranstaltung, bei der Asus der Welt seine beiden Gaming-Notebook-PC-Projekte vorstellen sollte, sowohl das gemunkelte Asus ROG Ally 2 als auch Project Kennan, die gemeinsame Entwicklung von Microsoft und Asus. Aber es sieht so aus, als müssten wir nicht mehr so lange auf die ersten wirklichen Informationen warten.

Ein großes Leck bei der FCC (Federal Communications Commission) in den Vereinigten Staaten hat Bilder während der Testphase beider Geräte sowie technische Spezifikationen enthüllt, die von Videocardz gemeldet wurden.

Obwohl sie in einem praktisch identischen Gehäuse montiert sind, können wir auf den Bildern im obigen Link sehen, dass Project Kennan (ROG Ally 2 RC73X1) über eine erwartete Xbox-Taste verfügt und vermutlich eine bessere Integration in dieses Gaming-Ökosystem haben wird als das ROG Ally 2-Modell (ROG Ally 2 RC73YA). Darüber hinaus wird das gemeinsam mit Microsoft entwickelte Modell mit einem 8-Kern-AMD Ryzen Z2 Extreme-Prozessor ausgestattet sein, während das ROG Ally 2 mit einem 4-Kern-AMD Aeirth Plus ausgestattet sein wird. In Sachen RAM sind nur Kennans 64GB bekannt.

Beide Geräte teilen sich ein 7-Zoll-Display mit 120 Hz. Sie verfügen außerdem über zwei USB-C-Anschlüsse an der Oberseite und Wi-Fi-Konnektivität. Außen sehen wir einige Änderungen am Griffdesign von Asus, die die Griffe leicht vergrößert haben.

Details sind vorerst rar oder lückenhaft, da die durchgesickerten Bilder keines der beiden Gaming-Notebooks in Betrieb zeigen, sodass wir nicht wissen, was für ein Display darin verbaut ist. Wir müssen hoffentlich weniger als zwei Wochen warten, bis Asus endlich seine Arbeit enthüllt.