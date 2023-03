Bild der Avatar: Frontiers of Pandora-Vorbestellerkampagne durchgesickert

HQ

Ubisoft hat noch kein Veröffentlichungsdatum für Avatar: Frontiers of Pandora bestätigt, obwohl wir wissen, dass die Veröffentlichung vor April 2024 geplant sein könnte. Dies kann sich ändern, da der Titel ein Leck der Vorbestellungskampagne erlitten hat, sowie einige Extras, die bei der Vorbestellung enthalten sein werden. Dies könnte die Bestätigung eines Veröffentlichungsdatums bedeuten und warum nicht einen Trailer mit Filmmaterial des Spiels, das voraussichtlich im Juni auf der E3 2023 enthüllt wird.

Der mit Spannung erwartete Open-World-Titel, der auf James Camerons Filmen basiert, hat hohe Erwartungen, da er weiß, dass Ubisoft Massive (The Division) hinter seiner Entwicklung steckt, sowie der erste Blick auf den Titel, den wir dank der Veröffentlichung eines kurzen Trailers vor einem Jahr hatten.

Insider Script, ein Benutzer, der zuvor andere Informationen zu Ubisoft-Titeln wie dem Artwork für Assassin's Creed: Mirage durchgesickert hat, hat das offizielle Vorbesteller-Kampagnenbild für Avatar: Frontiers of Pandora auf der Social-Networking-Site Twitter geteilt. Das Bild berichtet, dass die Spieler durch die Vorbestellung des Spiels das Paket "The Child of Two Worlds" erhalten können, das einen Charakter und einen Waffen-Skin enthält. Dies könnte bedeuten, dass ein möglicher Veröffentlichungstermin bald bestätigt wird, obwohl eine Verzögerung bis zum ersten Quartal des nächsten Jahres nicht ausgeschlossen ist.

Wir wissen, dass der Titel seit etwa fünf Jahren in Produktion ist und dass uns dieses Abenteuer mit einer neuen Geschichte außerhalb von James Camerons Produktionen nach Pandora führen wird. Obwohl wir deutlich Verbindungen zu Avatar und Avatar: The Sense of Water und sogar den in den nächsten Jahren geplanten Fortsetzungen finden werden. Wir hoffen, dass wir das Spiel sehr bald mit weiteren Neuigkeiten oder sogar einem Veröffentlichungsfenster aktualisieren können.