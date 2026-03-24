Rückschau auf 2026: Die bisher am besten bewerteten Spiele

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Uns ist sehr wohl bewusst, dass es noch etwas früh ist, um Ende März über Game of the Year zu sprechen. Doch anstatt, sich kopfüber hineinzustürzen, hat es vielleicht eine gewisse Eleganz, zwischendurch Bilanz zu ziehen.

Genau das wollen wir hier tun, während wir auch die Spiele hervorheben, die bisher auf Gamereactor am besten abgeschnitten haben. Im Folgenden findet ihr eine Auswahl - hauptsächlich die abschließenden Absätze der relevanten Rezensionen - der Spiele, die wir derzeit als unsere Favoriten betrachten.

Das Feld wird sich im Laufe des Jahres natürlich verändern - tatsächlich setzen wir darauf - aber die Frage ist, ob wir bereits Ende November einige Spiele identifizieren können, über die wir sprechen werden, wenn die wichtigeren Diskussionen beginnen.

Also, los geht's: Welches Spiel ist bisher euer Favorit des Jahres 2026?

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Resident Evil Requiem

Bewertung: 9/10

Auszug aus der Rezension:

"Egal, wo man auf diesem Spektrum steht, egal wie wählerisch man bei der Resident-Evil-Formel sein kann, es ist sehr, sehr klar, dass Resident Evil Requiem ein brillantes und unvergessliches Horrorspiel ist, ein gut zusammengestelltes neuestes Kapitel, das die Fans gespannt auf alles machen wird, was Capcom für das nächste Abenteuer bereithält. Es ist erst Februar und wir haben bereits ein paar ausgezeichnete Horrorspiele zu schätzen, und mit Capcoms neuester Veröffentlichung ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir später in diesem Jahr noch einmal über das Abenteuer von Grace und Leon sprechen werden, wenn der Preisverleihungszyklus beginnt, denn dies ist ein wunderbarer Titel, den man nicht verpassen sollte und auch nicht verpassen kann. Bravo, Capcom, bravo."

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Pokémon Pokopia

Bewertung: 9/10

Auszug aus der Rezension:

"Insgesamt hatte ich eine sehr angenehme Zeit in Pokopia, die mich immer wieder mit neuen Aktivitäten versorgt. Die Lebensbedingungen von Pokémon müssen verbessert werden, Gegenstände müssen gebaut und Grundstücke geplant werden. Wir haben wahrscheinlich alle schon einmal ein Spiel erlebt, bei dem man das Mantra "Das mach ich dann auch noch" immer und immer wiederholt, bis man schließlich aufschaut und merkt, dass es fünf Uhr morgens ist und man kein Auge zugemacht hat. Das ist meine Erfahrung mit Pokopia in Kurzform, und ich verspüre schon den Drang, wieder einzusteigen. Wenn Nintendo weiterhin auf diese Weise mit Pokémon experimentiert, sieht die Zukunft der Marke sehr vielversprechend aus!"

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Reanimal

Bewertung: 9/10

Auszug aus der Rezension:

"Es ist wunderbar, während es geschieht, und glücklicherweise blieb mir diese Erfahrung im Gedächtnis, als ich in den Tagen nach dem Ende weiter über die Symbolik nachdachte und darüber, wie alles zusammenpasste. Ich habe jetzt eine klare Theorie und freue mich darauf, mit euch allen sowohl über die Details als auch über das große Ganze zu sprechen, wenn ihr Tarsiers neuestes Spiel spielt. Und alle, die auch nur ein bisschen Little Nightmares, filmische Plattformer oder einfach Horror im Allgemeinen lieben, sollten das tun, denn Reanimal ist bereits ein Anwärter auf das beste Horrorspiel des Jahres 2026. Und es hat mich sogar zum Lachen gebracht, wie ein Idiot."

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Mio: Memories in Orbit

Bewertung: 9/10

Auszug aus der Rezension:

"Wenn du ein Metroidvania mit einem etwas nachsichtigeren Schwierigkeitsgrad erleben möchtest, ohne in irgendeiner Weise einfach zu sein, dann empfehle ich dir sehr Mio: Memories of Orbit. Das Spiel wird zu einem sehr vernünftigen Preis von £15 verkauft und wird am Tag der Veröffentlichung auch im Game Pass verfügbar sein, daher ist es schwer, einen Grund zu finden, diesem Spiel keine Chance zu geben."

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World of Warcraft: Midnight

Bewertung: 9/10

Auszug aus der Rezension:

"Insgesamt ist Midnight also eine sehr solide Erweiterung. Das Leveln bleibt spannend, die Ausrüstungsbeschaffung wirkt weniger mühsam, und Blizzard versteht klar, was das Spiel ausmacht. Es ist World of Warcraft wieder fast in Bestform."

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Cairn

Bewertung: 8/10

Auszug aus der Rezension:

"Ich habe die Zeit mit Cairn sehr genossen, wirklich. Ich wünschte, Aava hätte ihren Charakter etwas mehr gezeigt. Zurück zur Art und Weise, wie sie im Spiel dargestellt wird: Es wird viel über sie gesprochen, und obwohl dies subtil und zurückhaltend geschieht, hätte es vielleicht von Vorteil für sie sein können, etwas mehr von sich zu zeigen. Allerdings ist sie keine oberflächliche Figur, und Cairn ist keine vergessenswerte Geschichte über persönlichen Stolz, toxische Ambitionen und die Fähigkeit, schlechte Motive bei sich selbst und anderen zu erkennen."

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Romeo is a Dead Man

Bewertung: 8/10

Auszug aus der Rezension:

"Wenn du wie ich unerklärlicherweise von Goichi "Suda51" Sudas verrücktem Gehirn angezogen bist, solltest du auf jeden Fall Romeo is a Dead Man spielen, denn es gibt einfach nichts Vergleichbares, was das gesamte Spielerlebnis angeht. Das Spiel kann in 12-15 Stunden abgeschlossen werden, je nachdem, wie gründlich man ist und auf welchem Schwierigkeitsgrad man spielt. Romeo is a Dead Man ist wahrscheinlich ein guter Anfang, wenn man einen Vorgeschmack auf die verdrehte Welt dieses Mannes bekommen will - nicht, weil es nicht verrückt und absurd ist, denn das ist es - sondern weil es das am leichtesten verdauliche und gut funktionierende Spiel ist, das er je erschaffen hat."

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Mewgenics

Bewertung: 8/10

Auszug aus der Rezension:

"Der buchstäbliche Name des Spiels - abgesehen von dem Wortwitz von zweifelhaftem Geschmack - stammt von der Zucht von Katzen. Dies enthält cartoonhafte, aber explizite Animationen, die im Einstellungsmenü ausgeschaltet werden können. Man kann versuchen, zu beeinflussen, wer mit wem rummacht, aber das Endergebnis ist immer ein Glücksspiel. Wenn alles gut läuft, erbt das Kätzchen die besten Eigenschaften seiner Eltern und kann daher härtere Gegner besiegen. Das ist einer der innovativeren Aspekte des ungewöhnlichen Spiels, der anderswo etwas eintönig und traditionell wirken kann, auch wenn die Menge an Inhalten gut zum erschwinglichen Preis passt."

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Docked

Bewertung: 8/10

Auszug aus der Rezension:

"Aus der Ich-Perspektive wird alles viel anspruchsvoller, aber natürlich auch realistischer; allerdings muss ich zugeben, dass ich es vorziehe, die Maschinen aus verschiedenen Außenperspektiven zu betrachten. Vor allem aber ist das Gefühl, Spaß zu haben, wenn ich in der Kabine einer Maschine sitze, das hier das Wichtigste ist. Bei Docked geht es zwar im Grunde genommen nur darum, schwere Gegenstände zu bewegen, aber das macht das Spiel brillant, und hinter dem Joystick einer dieser Maschinen zu sitzen, ist - wie wir aus einer alten Internetlegende wissen - das, was einem das Gefühl von Macht verleiht. Deshalb fällt es mir schwer vor, wie diese Art von Simulator unterhaltsamer gemacht werden könnte, als es Docked tatsächlich schafft. Trotz einiger unausgearbeiteter Teile und dass es etwas darunter leidet, dass ihr vorheriger Titel, Roadcraft, in fast jeder Hinsicht besser ist. Wenn dir die vorherigen Spiele des Entwicklers gefallen haben, solltest du dir das auf jeden Fall anschauen."

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Crimson Desert

Bewertung: 8/10

Auszug aus der Rezension:

"Es gibt zu viele offene Fragen, die das Spielerlebnis zwar nicht ruinieren und mich auch nicht dazu bringen, mit dem Spielen aufzuhören, aber das Spiel dadurch sicherlich nicht zu einem Anwärter auf den Titel 'Game of the Year' machen. Crimson Desert kann ein Ort sein, an dem man sich als Spieler monatelang verlieren kann, aber erwarte nicht, dass all diese Stunden für ein bereicherndes Abenteuer in einer Welt verbracht werden, die, ich wiederhole, wunderbar ist. Angesichts des Umfangs des Projekts und der Tatsache, dass diese Probleme möglicherweise durch einen Patch behoben werden können, kann ich über gewisse technische Mängel hinwegsehen, doch gibt es einfach zu viele Designkonflikte zwischen all den gleichzeitig laufenden Systemen, als dass ich das Ganze als 'Meisterwerk' bezeichnen könnte. Wenn du einfach damit leben und die Reise genießen kannst, auch ohne unbedingt zu verstehen, wohin sie führt, dann ist diese offene Welt einen Versuch wert."

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Esoteric Ebb

Bewertung: 9/10

Auszug aus der Rezension:

"Ich habe es immer noch geliebt, als The Cleric zu spielen und mit meinem liebsten fein gekleideten Kobold an meiner Seite durch Tolstad zu rasen. Esoteric Ebb ist einfach ein schönes Rollenspiel, das die Spielerfreiheit in den Mittelpunkt stellt. Seine Welt ist fantastisch immersiv, tiefgründig und lädt einen ein, eine Weile zu bleiben, mit charmanten Grafiken, Charakteren und so detaillierter Lore, dass ich gerne noch ein oder zwei Spiele in dieser Welt spielen würde. Wenn du Würfel werfen, Skelette bekämpfen und mit jeder Kreatur mit einem Herzschlag flirten willst, wirst du mit Esoteric Ebb eine großartige Zeit haben. Ein Tabletop-Videospiel-Genuss."