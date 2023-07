Biker Mice from Mars wird mit Hilfe der Produktionsfirma von Ryan Reynolds neu gestartet

HQ

In dieser Ära der Neustarts ist alles Freiwild. Nachdem die Biker Mice from MarsAnimationsserie bereits 2006 ausgestrahlt wurde, wird sie in Zukunft ein Comeback feiern.

Die Serie wird 27 Jahre nach der Originalserie fortgesetzt und von der Nacelle Company produziert, die Anfang dieses Jahres die Rechte an der Marke erworben und kurz darauf eine neue Spielzeuglinie angekündigt hat.

Aber Nacelle ist nicht die einzige Firma, die an diesem Projekt beteiligt ist, denn auch Ryan Reynolds' Produktionsfirma Maximum Effort hat sich der Serie angeschlossen, um sie zu koproduzieren und zum Leben zu erwecken.

Es wird gesagt, dass diese Serie von Brian Volk-Weiss inszeniert wird und dass er neben Cisco Henson, Matt Kravitsky und Michael Goodman von Nacelle sowie George Dewey, Kevin Hill, Patrick Gooing und Reynolds selbst von Maximum Effort als ausführender Produzent an dem Projekt mitwirken wird.

Es gibt kein Wort darüber, wann diese Serie debütieren wird oder wo Sie sie bei der Veröffentlichung sehen können.

