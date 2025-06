Bigfoot tritt dem Google Flow-Team als "erster Markenbotschafter" bei

HQ

Wenn Sie am vergangenen Wochenende auch nur am Rande online waren, haben Sie wahrscheinlich einen massiven Anstieg von Videos mit künstlicher Intelligenz bemerkt, was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass die Menschen immer vertrauter mit Google Flow werden, einem KI-Filmemacher-Tool, das vor etwa drei Wochen eingeführt wurde. Dies hat zu einer Flut neuer Clips geführt, wobei die jüngste virale Sensation Vlogs von Tieren, historischen Anführern oder sogar mythischen Wesen sind.

Letzteres ist besonders beliebt, da Bigfoot-Vlogs das Internet im Sturm erobert haben, so sehr, dass Google jetzt mitgemacht und einen Clip produziert hat, in dem angekündigt wird, dass Bigfoot dem Flow -Team als "erster Markenbotschafter" beigetreten ist.

Es sollte gesagt werden, dass dies wahrscheinlich nur ein bisschen Spaß und Spiel ist, und die KI-Kreation wird wahrscheinlich nicht viel zu sehen sein, nachdem sie weniger beliebt wird, wenn die Leute zweifellos anfangen, das Interesse an ihren wilden und normalerweise groben Vlogs zu verlieren.

Werbung: