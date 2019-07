Bigben zeigt WRC 8, TT Isle of Man 2 und mehr auf der Gamescom

Auch Publisher Bigben hat uns diese Woche die Spiele genannt, die sie auf der diesjährigen Gamescom ihren Fans demonstrieren wollen. Besucher der Kölner Spielemesse können in WRC 8 und TT Isle of Man 2 reinspielen oder sich auf der Ausstellungsfläche in Bee Simulator für die kleinen Tierchen einsetzen. Das vollständige Gamescom-Line-Up von Bigben sieht Folgendermaßen aus:

Die Gamescom findet vom 20. bis 24. August in Köln statt.

You watching Werbung

You watching Werbung

You watching Werbung