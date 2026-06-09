Big Walk führt uns diesen August zu einem Spaziergang

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Es ist Sommer, die perfekte Zeit, um rauszugehen, die Tierwelt zu genießen, etwas Grünes zu sehen und die Sonne zu spüren. Wenn das physisch nicht wirklich nach deinem Ding klingt, kannst du es virtuell in Big Walk spielen, dem Koop-Spiel von House House, das gerade sein Veröffentlichungsdatum bekommen hat. Big Walk wird am 4. August veröffentlicht.

Ein bisschen wie Peak führt dich Big Walk durch eine große Karte der Natur, auf der du und deine Freunde gemeinsam Rätsel lösen musst, indem ihr spaziert und spricht. Das Spiel nutzt räumlichen Audio, das heißt, du musst das Megafon herausholen, wenn du willst, dass die Leute dich aus der Ferne hören.

Big Walk gibt dir außerdem mehrere Werkzeuge, mit denen du deine Freunde im Blick behalten und Rätsel lösen kannst. Hoffen wir, dass es diese Peak-Magie wiederholen kann und uns beim Start am 4. August ein kooperatives Erlebnis bietet, an das wir uns erinnern können.