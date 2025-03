Big Rigs: Over the Road Racing kommt auf Steam

HQ

Ein früher Aprilscherz? Man könnte das denken – aber nein. Big Rigs: Over the Road Racing, das weithin als eines der schlechtesten Spiele aller Zeiten gilt, findet irgendwie seinen Weg auf Steam. Ursprünglich im Jahr 2003 von GameMill veröffentlicht und von Stellar Stone entwickelt, ist das Spiel berüchtigt für seine vielen und, gelinde gesagt, schwerwiegenden (aber urkomischen) Fehler.

Was ist mit Gegnern, die sich gar nicht bewegen? Oder die Tatsache, dass Ihr Lkw unendlich beschleunigen kann – solange Sie rückwärts fahren? Zu den weiteren charmanten Aspekten von Big Rigs: Over the Road Racing, die das Erlebnis aufwerten, gehört die völlige Missachtung von steilen Hügeln oder Hängen, die keinen Einfluss auf die Geschwindigkeit Ihres Trucks haben.

Und um das Ganze abzurunden, kannst du direkt durch große Hindernisse wie Gebäude und Bäume fahren, da das Spiel keinerlei Kollisionen registriert. Pures Genie.

Die Kritiken zu dieser Zeit waren gnadenlos und Big Rigs: Over the Road Racing wurde bei der Veröffentlichung sowohl auf Metacritic als auch auf GameRankings zum am schlechtesten bewerteten Spiel. Die große Frage ist nun, ob an dem Spiel für die Steam-Veröffentlichung gearbeitet wurde - oder ob es immer noch das unspielbare Chaos ist, das es einmal war. Eine historische Kuriosität, die einen guten Lacher wert ist.

Werdet ihr euch Big Rigs: Over the Road Racing auf Steam holen?