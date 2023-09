Big Mouth Staffel 7 startet nächsten Monat

Wir sind fast am Ende der Big Mouth-Reise angelangt, nach sechs Staffeln soll die Serie sehr bald ihre siebte bekommen und dann mit ihrer achten enden, aber da Staffel 7 für dieses Jahr geplant ist, hat Netflix jetzt genau verraten, wann wir uns darauf freuen können.

Die Serie, die am 20. Oktober 2023 auf Netflix Premiere feiern soll, hat noch keinen vollständigen Trailer, da der Teaser unten nur das Veröffentlichungsdatum verrät und ankündigt, dass Megan Thee Stallion in der Serie als Hormonmonster auftreten wird.

Was diese Saison betrifft, so werden die Big Mouth-Kinder auf die High School gehen, was bedeutet, dass zweifellos ein neues Maß an Ängsten erforscht wird.