Big Mouth Staffel 6 Trailer zeigt ersten Blick auf Maurys Baby

HQ

Nach einer langen Wartezeit seit dem Ende von Staffel 5 ist die sechste Staffel von Big Mouth fast da, da die animierte Netflix-Serie am 28. Oktober wieder verfügbar sein wird. Aber vor diesem Datum und nach dem letzten Teaser-Trailer ist ein vollständiger Trailer für die kommende Staffel erschienen, und dieser ist voll von einem Haufen chaotischer Mätzchen, die die Show unvergesslich machen.

Und während das Wikinger und scheinbar keltische Krieger einschließt, enthält der Trailer auch einen ersten Blick auf Maurys Baby, das in dieser Staffel endlich ankommen wird. Es gibt kein Wort über den Namen des Babyhormonmonsters, aber wir bekommen einen Einblick in eine Szene, in der Maury es hochhält, wie Rafiki es mit Simba in Der König der Löwen tut.

Schaut euch den Trailer unten an, um all diese und weitere verrückte Mätzchen zu sehen, bevor Staffel 6 von Big Mouth am 28. Oktober debütiert.