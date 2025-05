Big Mouth scheint mit seiner bisher größten Saison mit einem Paukenschlag zu enden

HQ

Es ist fast das Ende einer Ära für Netflix. Bald wird die am längsten laufende Serie in den USA zu Ende gehen, denn Big Mouth wird am 23. Mai ihre achte und letzte Staffel uraufführen. Vor diesem Hintergrund hat der Streaming-Dienst nun den Trailer für diese letzte Reihe von Episoden veröffentlicht, die anscheinend die größten, wildesten und am meisten gestapelten sind.

Die Serie wird versuchen, ihre jungen Charaktere zu verabschieden, indem sie sie noch spätere Stadien der Pubertät durchläuft, wobei Nick nach Staffeln und Staffeln, in denen er winzig war, endlich wächst und größer wird. Natürlich führen diese Änderungen dazu, dass die Hormonmonster alle möglichen unanständigen Geschäfte machen, und man kann mit großer Sicherheit sagen, dass dieser neue Trailer nichts für zarte Leute ist.

Was die Besetzung betrifft, so ist die Crew für diese letzte Reihe von Episoden mega, wobei der Trailer feststellt, dass die folgenden Stars alle bis zu einem gewissen Grad beteiligt sind:



Nick Kroll



John Mulaney



Jessi Klein



Jason Mantzoukas



Ayo Edibiri



Maya Rudolph



Fred Armisen



Jordan Peele



Andrew Rannells



Cynthia Erivo



Quinta Brunson



Kristen Wiig



Steve Buscemi



Holly Jäger



Natasha Lyonne



Ali Wong



Billy Porter



Lena Waithe



Keke Palmer



Stephanie Beatriz



Andy Bryant



Thandiwe Newton



Paul Scheer



Rosie Perez



Jack McBrayer



Mark Suplass



Nathan Fillion



Chloe Fineman



Zach Woods



Die letzte Staffel von Big Mouth debütiert am 23. Mai und ihr könnt euch den Trailer unten ansehen.