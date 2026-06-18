Big John "The Boshfather" Fisher wird der Wirt im Fan Fest Pub The Phoenix Arms von VCT Masters London sein

HQ

An diesem Wochenende geht die Valorant Champions Tour Masters London zu Ende, wobei in den kommenden Tagen die letzten Spiele der Playoffs auf dem Programm stehen. Das große Turnier, dessen Spiele vom 19. bis 21. Juni stattfinden, bietet außerdem ein Fan-Fest, bei dem sich die Spieler treffen und gemeinsam alles rund um Valorant feiern können, sogar die Spiele als engagierte Community gemeinsam verfolgen.

Zu diesem Zweck wird während des Fan Fest ein Themenpub namens The Phoenix Arms angeboten. Dies wird von Riot Games als ein "augenzwinkerndes Pub-Erlebnis" beschrieben, das "thematische Dekoration, Gemeinschaftsaktivitäten und ein paar Überraschungen hinter der Bar" bietet. Interessant ... Worauf könnte sich dieser letzte Punkt beziehen?

Wie sich herausstellt, ist es Riot gelungen, Big John "The Boshfather" Fisher als Wirt des The Phoenix Arms für diese Zeit zu gewinnen. Der beliebte Social-Media-Influencer wird vor Ort sein und den Besuchern ein Pint ausschenken. Aufgrund von Big Johns jüngstem Ruhm muss man annehmen, dass es eine beachtliche Beteiligung geben wird, um den Mann in Aktion zu sehen.

The Phoenix Arms befindet sich im Hackney Bridge-Teil der Copper Box Arena, wo das Event stattfindet. Also wirst du mit The Boshfather ein Bier trinken?