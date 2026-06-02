Big John bricht den Guinness-Weltrekord, indem er die meisten chinesischen Take-away-Gerichte innerhalb von 30 Sekunden aufnimmt

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Er ist im Vereinigten Königreich zu einem nationalen Schatz geworden, und diese jüngste Entwicklung wird sein Vermächtnis nur noch weiter festigen. John "Big John" Fisher ist offiziell Guinness-Weltrekordhalter, da der beliebte Internet-Sensation nun den Rekord gebrochen hat, die meisten chinesischen Takeaway-Gerichte innerhalb eines 30-Sekunden-Fensters aus dem Gedächtnis zu nennen.

Der enorme Aufwand wurde live auf Video festgehalten, wo Big John eine Vielzahl von Menüpunkten aus den Kategorien Chow Mein, gebratener Reis und schwarzer Bohnensauce präsentierte, mit einer Vielzahl von Vorspeisen und anderen Menügerichten dazwischen. Insgesamt erzielte Big John in 30 Sekunden 40 Menüpunkte, was ausreichte, um den Rekord zu brechen und den Titel für sich zu beanspruchen.

Über diese Leistung sagte Big John: "Ich wurde online dafür bekannt, chinesisches Takeaway ohne eigenes Verschulden zu essen – mein mittlerer Sohn Henry hat mich ohne mein Wissen auf TikTok und in den sozialen Medien gepostet. Und die Leute schienen einfach meine Takeaway-Bestellungen zu mögen."

Die bemerkenswerte Leistung sehen Sie im Video unten.