Big Hops verschafft dem neuen Jahr mit dem Startdatum im Januar einen Vorsprung

Der Januar ist typischerweise ein eher ruhiger Monat für Videospiel-Veröffentlichungen, da die Branche aus ihrem Weihnachtsschlummer wieder aufwacht. Die Leute bei Luckshot Games werden sich offensichtlich nicht wirklich entspannen, wenn wir in die Feiertage gehen, denn während der Übertragung von Day of the Devs hat das Indie-Team angekündigt, dass ihr Projekt Big Hops eines der ersten Spiele im neuen Jahr sein wird.

Das Action-Platformer-Spiel, das am 12. Januar 2026 veröffentlicht wird und auf dem PC über Steam, Nintendo Switch 1 und PS5 – in die Rolle eines Froschhelden namens Hop schlüpft, der nach der Entführung durch einen Geist namens Diss herausfinden muss, wie er nach Hause zurückkehren kann. Das wird jedoch keine einfache Aufgabe sein, da Hop eine Wüste, einen Ozean und einen Berg durchqueren muss, während ich unterwegs Diss begegnen muss.

Als Froschheld hast du Zugang zu einer starken Palette an Plattform-Fähigkeiten, die von Sprüngen und Sprüngen, Klettern und Bauchrutschen, Wandrennen bis hin zum Schwingen durch die Luft reichen – sodass das Fortbewegen einigermaßen machbar sein sollte. Außerdem wurde uns mitgeteilt, dass man beim Reisen durch die drei Hauptbiom-Level auf verschiedene Outfits und Farboptionen stoßen kann, um Hop nach Belieben anzupassen.

Wirst du im neuen Jahr Big Hops auschecken?