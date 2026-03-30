Big Hops hat ein von Verschwörungstheorien befeuertes und fotografie-fokussiertes kostenloses DLC erhalten

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Der Entwickler Luckshot Games hat einen kostenlosen DLC für seinen niedlichen Plattformer Big Hops veröffentlicht, eine neue Reihe von Inhalten, die ein Neben-Minispiel um Verschwörungstheorien heranführen und Fotografie als Schlüsselmechanik nutzt.

Sie ist als Capplers Verschwörung bekannt und dreht sich darum, eine neue Verschwörungstheoretiker-Eule namens Cappler zu treffen, die dich bittet, eine Reihe von Fotoaufträgen zu erledigen, um ihm zu helfen, Theorien zu beweisen oder zu widerlegen. Um die Aufgabe zu erfüllen, hat Luckshot das Fotografie-Element im Spiel mit 17 Filtern, Zoomobjektiven, einem neuen Gadget, mit dem man die Welt um sich herum verändern kann, sowie sechs neuen Kleinigkeiten, die das Gameplay beeinflussen, unter anderem durch das Spielen in der Ego-Perspektive erweitert.

Die Beschreibung des DLCs ergänzt: "Capplers Verschwörung ist ein neues 2+-stündiges Foto-Spiel, das in Big Hops versteckt ist. Du wirst einen Verschwörungstheoretiker namens Cappler treffen, der deine Hilfe braucht, um einige seltsame Ideen zu erforschen. Er schickt dich auf Aufträge, um die Existenz von Aliens, Geistern, Maulwurfsmenschen und mehr zu beweisen (oder zu widerlegen). Für deine Bemühungen wirst du mit Dutzenden neuer Kamerafilter, Objektive und einem speziellen Sky Shifter-Gerät belohnt.

"Um Cappler zu finden und loszulegen, halte Ausschau nach Capplers speziellem Symbol, das in den vielen Welten in Big Hops versteckt ist!"

Das Update ist derzeit auf PC und PS5 verfügbar und soll Anfang dieser Woche für die Nintendo Switch erscheinen. Sehen Sie sich unten den Ankündigungstrailer zu Cappler's Conspiracy an und verpassen Sie auch nicht unsere vollständige und engagierte Rezension zu Big Hops.