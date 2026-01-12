Während etablierte AAA-Plattformer heute seltener sind und oft Nintendos Domäne sind, mangelt es nicht an Indie-Optionen. In die wachsende Liste dieses Bereichs stoßen nun die Arbeit des kleinen Studios Luckshot Games an, das im Bemühen, den oft trüben Januar aufzulockern, den reizenden 3D-Plattformer Big Hops veröffentlicht hat.

Wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich hierbei um ein 3D-Plattformspiel, in dem ein kleiner, charmanter Froschheld namens Hop die Hauptrolle spielt. Die Grundidee des Abenteuers ist recht einfach: Man muss durch einzigartig stilisierte Biome und Reiche reisen, um zu seinem malerischen Waldhaus zurückzukehren - und das alles, nachdem man effektiv von einem multidimensionalen Wesen namens Diss entführt wurde. Der Punkt ist, dass Big Hops nicht darauf abzielt, die etablierte Ordnung der Plattformwelt zu stören, es versucht nicht, das, was wir von diesem Genre kennen und erwarten, neu zu definieren, sondern bietet einfach eine weitere nette und leicht zugängliche Option, die Fans unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Demografie unterhalten sollte.

HQ

In diesem Sinne macht Big Hops praktisch genau das, was man sich von einem 3D-Plattformer erhoffen würde. Es bietet eine einfache Prämisse und Idee, unterstützt sie mit einem schönen und visuell ansprechenden Grafikstil und verstärkt dies dann mit einer Auswahl an schnell zu erlernenden und schwer zu meisternden Spielmechaniken und Steuerungen. Es ist 3D-Plattforming 101, aber es gibt auch einen Grund, warum diese Formel so vertraut und häufig verwendet wird - und das liegt daran, dass sie einfach effektiv ist. Big Hops ist das neueste Beispiel dafür, denn dieses Indie-Juwel ist mühelos unterhaltsam, auch wenn es vielleicht nicht genug kreative Risiken eingeht.

Hop erfüllt seinen Zweck als passender Protagonist mit einem Moveset, das es ihm ermöglicht, zu springen und zu klettern, mit der Zunge zu schwingen und zu greifen, Gegenstände zu tragen, zu lagern und zu werfen sowie auf vielfältige Weise mit der Umgebung zu interagieren. Die verfügbaren Fähigkeiten überfordern den Spieler nie, aber ähnlich wie bei Astro Bot in letzter Zeit oder Super Mario und sogar Bubsy im Laufe der Jahre können sie zusammengesetzt und zu schnellen und schnellen Kombos verkettet werden, die es dir ermöglichen, bei Bedarf mühelos durch jedes Level zu sausen. Es ist eine herausfordernde Balance, eine mechanische Suite wie diese anzubieten, aber Luckshot hat es geschafft - und das gut, und ein Spiel geschaffen, das perfekt für alle Arten von Plattform-Fans ist.

Werbung:

Aber nur weil die Mechaniken Anfängern erlauben, Spaß zu haben, und Veteranen das Gameplay auszunutzen, heißt das nicht, dass der Rest des Erlebnisses auch so gestaltet ist. Big Hops ist ansonsten ein recht einfaches Videospiel, mit einem Leveldesign, das kaum Fragen stellt, und einer Geschichte, die auf Nummer sicher geht. Was ich meine ist, dass die Level dich nicht mit komplexen und herausfordernden Abschnitten frustrieren werden, noch wirst du mit der Richtung, die du einschlagen sollst, verwirrt werden. Das ist alles ziemlich klar definiert, und das gilt für die Hauptquestlinien, aber auch für die Nebenaktivitäten, die sich um typische Genre-Elemente drehen, sei es Sammelobjekte wie Bugs und Dark Drips und Bits und so weiter, um kosmetische Gegenstände und andere Upgrades freizuschalten. Das ist zwar okay, aber wenn man genug davon hat, stundenlang Gegenstände zu sammeln, die über verschiedene Level verteilt sind, wird man irgendwann auch von dem, was Big Hops abseits der ausgetretenen Pfade zu bieten hat, ein bisschen gelangweilt sein.

Einer der Bereiche, in denen dieses Spiel jedoch glänzt und gedeiht, ist ohne Frage, wie Gemüse in die Gleichung passt. Es mag seltsam klingen, aber Hop kann Veggies aufheben und zu seinem Vorteil nutzen, indem er diese Gegenstände um die Welt wirft, um neue Wege zu finden, sich fortzubewegen. Willst du neue Höhen erreichen? Wirf einen Pilz, um ein Sprungbrett zu erschaffen. Willst du eine große Lücke überqueren? Wirf einen Apfel, um einen Greifpunkt zu erschaffen, oder benutze Kakteen, um ein begehbares Seil zu bilden. Der Punkt ist, dass diese Mechaniken mit dem lagerbaren Rucksacksystem übereinstimmen, sodass man dem Level ganz einfach seine eigene Note verleihen kann, was letztlich eine bewundernswerte Designidee ist, wenn man Hops eigene Fähigkeiten und Ausrüstung einsetzt.

Werbung:

Luckshot sollten dafür gelobt werden, dass sie einen stilistisch einfachen, aber mechanisch kreativen Titel geschaffen haben, aber sie sollten auch dafür gefeiert werden, dass sie einem so kleinen Indie-Titel Features verleihen, die einige große AAA-Franchises aus irgendeinem unklaren Grund einfach nicht verstehen können. Ein Großteil des Dialogs in Big Hops ist vertont, was enorm dazu beiträgt, diese Welt lebendiger wirken zu lassen und die Geschichte fesselnder zu machen. Die Darstellungen sind charmant und lassen die Charaktere sowie die Welten, in denen sie existieren, hervorstechen und verleihen ihnen zusätzliche Dimension. Es mag wie eine grundlegende Sache erscheinen, aber allein das trägt enorm dazu bei, dass sich ein Spiel immersiver und weniger einsam anfühlt.

Also hat Big Hops viel zu feiern und Gründe, es auszuprobieren, aber es lohnt sich auch daran zu erinnern, dass es in vielerlei Hinsicht ein traditioneller und vertrauter 3D-Plattformer ist. Wenn du genug solcher Spiele spielst, weißt du schon nach ein paar Minuten, in welche Richtung Big Hops geht, und das ist kein Nachteil, sondern etwas, das du wissen solltest. Aber gleichzeitig, für ein Spiel, das von einem kleinen Team entwickelt wurde, ein Spiel, das bei 20 Dollar sehr vernünftig ist, macht man mit diesem schönen, farbenfrohen und charmanten Projekt nichts falsch.