BIG Conference legt Termine für die Ausgabe 2023 noch in diesem Jahr fest

HQ

Die BIG Conference Bilbao in Spanien ist eine der relevantesten Videospielveranstaltungen für Entwickler und Branchenakteure im Kalenderjahr, mit einer wichtigen internationalen Präsenz (Shuhei Yoshida war der Hauptgast und Ehrenpreis im Jahr 2022), hat sie nun die Termine für die diesjährige Ausgabe bestätigt. Sie findet am 15. und 16. Dezember im Euskalduna Conference Centre statt.

Für dieses Jahr möchte die Veranstaltung in Bilbao ihr Angebot für die breite Öffentlichkeit um eine größere Ausstellungsfläche erweitern. BIG Conference 2023 möchte seine Philosophie beibehalten, "einen Raum für Networking und Geschäftsentwicklung in der Videospielindustrie zu schaffen und Publisher, Investoren und andere Branchenakteure aus ganz Europa für seine Aktivitäten zu gewinnen. Auf der anderen Seite ein praktisches Training anzubieten, das Fachleute von der ersten Minute an anwenden können, um ihre Geschäftsmöglichkeiten zu verbessern und aus den Erfolgen (und manchmal auch den Fehlern) einiger der herausragendsten Entwickler des Jahres zu lernen", erklärte Antonio Santo, Content Director der Veranstaltung.

Im Rahmen der Veranstaltung finden auch die Titanium Awards und die internationale BIG Indie Contest statt, bei der Preise für lokale und internationale Entwicklung vergeben werden. Details zu diesen Aktivitäten werden in Kürze bekannt gegeben.

Wenn Sie als Zuschauer an BIG Conference 2023 teilnehmen möchten, können Sie Ihre Tickets hier kaufen.