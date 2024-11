BIG Conference 2024 gibt eine Vorschau auf neue Referenten und ändert das Format des Indie-Awards-Wettbewerbs BIG Contest

HQ

Seit Jahren hat die BIG Conference Bilbao die vorherige FUn&Serious abgelöst und bietet einen Treffpunkt für die Öffentlichkeit, Entwickler und Mitglieder der Videospielindustrie, um Geschäfts- und Entwicklungssynergien zu schaffen, die die spanische Industrie innerhalb und außerhalb unserer Grenzen fördern. Wie jedes Jahr wird Gamereactor in Bilbao sein, um eine besondere Berichterstattung über die Veranstaltung zu bieten, mit Interviews, Demos und guter Atmosphäre. Und jetzt wissen wir ein wenig von dem, was uns dort erwartet.

Die Organisatoren haben in den letzten Wochen einige der Redner bestätigt, die an der Veranstaltung teilnehmen werden, darunter V Buckenham, Schöpfer von Downpour; Thomas Panuel und Julien Moya von Rundisc, die eine Nachbereitung von Chants of Sennaar präsentieren werden. Jetzt bestätigt sind auch die Illustratorin Clara Dies, Emilio Coppola, CEO der Godot Foundation (die Open-Source-Game-Engine) und Adam Roches, Gründer und Kreativdirektor von Robust Games, der seinen ersten Titel Loco Motive vorstellt. Roger Mendoza, Mitbegründer von Nomada Studio, wird auch Nevas Obduktion geben, und Laura González von IndieDevDay, die hier die Rollen wechselt, um ihr neues berufliches Projekt in Form des auf Jobvermittlung ausgerichteten Videospielprojekt-Inkubators Powerup+ vorzustellen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Aktivitäten der BIG-Konferenz ist, dass sich in diesem Jahr das Format des BIG-Wettbewerbs ändert, um die Teilnahme von mehr Studios zu erleichtern, die nicht persönlich teilnehmen und ihre Projekte für die Nominierungen für das innovativste Spiel vorstellen können. Eine Kategorie mit einem Preisgeld von 4.000 Euro für den Gewinner und einer Einladung, sein Spiel nach dem Launch auf der Bühne zu präsentieren, alle Kosten werden übernommen. Darüber hinaus wird der Wettbewerb von international auf rein europäisches Niveau umgestellt. Jupiter Hadley, Journalist und neuer Koordinator des BIG Contest, wird ebenfalls einen Vortrag halten, der sich auf Game Jams als Motor für Videospielinnovationen konzentriert.

Viele Aktivitäten sowie die Möglichkeit, eine Vielzahl von Spielen auszuprobieren, die sich in der Entwicklung befinden, sind für den 5., 6. und 7. Dezember im Euskalduna-Palast geplant. Wenn Sie als Besucher an der BIG Conference Bilbao 2024 teilnehmen möchten oder wenn Sie mit den Organisatoren in Kontakt treten möchten, können Sie dies hier tun.