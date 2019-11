Big Ant Studios kündigen AO Tennis 2 für Januar an

Publisher Bigben Interactive hat sich mit dem Entwickler Big Ant Studios (AO International Tennis) zusammengesetzt, um ein neues Tennisspiel zu produzieren: AO Tennis 2. Der Titel wird voraussichtlich am 10. Januar auf PC, PS4, Nintendo Switch und Xbox One veröffentlicht, im Moment gibt es aber noch kaum konkrete Details. Es wird einen Karrieremodus geben, außerdem soll die Kritik der Fans am letzten Kapitel in die Entwicklung miteingeflossen sein. Die verschiedenen Austragungsorte des Australian Open 2020 sollen in diesem Game als Spielfelder integriert werden, auch einige Profisportler wurden bereits bestätigt (Rafael Nadal, Ash Barty und Angélique Kerber).

