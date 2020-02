Bietet Die Sims 5 Online-Funktionen auf der nächsten Hardware-Generation?

Die Sims 4 ist ein teurer Spaß, doch über 20 Millionen Spieler konnte die bunte Lebenssimulation bereits auf PC und Konsolen anziehen. Obwohl der aktuelle Teil noch immer etwas dünner ausgestattet ist, als sein Vorgänger, lassen sich die Popularität und der Einfluss der Reihe nicht leugnen. Da EA vor kurzem lobend über die Quartalsergebnisse des Titels sprach, wird es nun Zeit, einen Blick auf die Zukunft der Reihe zu werfen - möglicherweise ist die nämlich gar nicht mehr so weit entfernt...

EA-Chef Andrew Wilson äußerte sich im letzten Quartalsbericht (das Transkript stammt von Simscommunity, danke an dieser Stelle) zu einer möglichen fünften Installation auf PS5/Xbox Series X: "Während Maxis weiterhin über Die Sims für eine neue Generation nachdenkt - plattformübergreifend und [mit Cloud-Anbindung der] Nachbarschaftswelten - solltet ihr euch vorstellen, dass wir unseren [Konzepten von] Inspiration, Flucht, Schöpfung, Selbstverbesserung und Motivation immer treu bleiben. Diese Vorstellung von sozialen Interaktionen und Wettbewerb, die wir bereits vor vielen Jahren in Die Sims Online ausprobiert haben, das wird in den kommenden Jahren Teil der Sims-Erfahrung werden."

Klingt gemeinsam Sims erleben heute nach einer tollen Idee für euch oder ist der Einzelspielermodus weiterhin eure erste Wahl? Wir müssen an dieser Stelle festhalten, dass EA noch nichts offiziell bestätigt hat. Unabhängig davon gibt es wenig Argumente, die gegen einen Ausbau der Serie sprechen.