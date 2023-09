Biber-Städtebauer Timberborn feiert 1 Million Spieler

HQ

Als Timberborn vor ein paar Jahren zum ersten Mal im Early Access veröffentlicht wurde, zeigte es ein postapokalyptisches Setting, das von Bibern bevölkert wird. Es zeigte nicht wirklich viel von dem, worum es in dem Spiel ging, aber das hat sich geändert, jetzt hat das Spiel über 1 Million Spieler erreicht.

Zum Zeitpunkt des Schreibens noch im Early Access, hat Timberborn die Spieler immer wieder mit seinem albernen Stil, seiner interessanten Mechanik und seiner Tiefe des Gameplays beeindruckt. All das wird in seinem neuen und besseren Trailer gezeigt, der eine bessere Vorstellung davon gibt, was Sie tatsächlich im Spiel tun können.

Wenn du es nicht weißt, versuchst du, deiner Biberkolonie das bestmögliche Leben zu ermöglichen, indem du ihnen eine Stadt baust, die das Beste aus dem sie umgebenden Wasser macht. Sie müssen jedoch vorsichtig sein, da eine falsche Bewegung zu einem großen Verschütten führen kann.

Seht euch den Trailer unten an: