Bezos und Musk erforschen den Bau von KI-Rechenzentren im Weltraum

Blue Origin entwickelt seit über einem Jahr Technologie für künstliche Intelligenz-Rechenzentren im Orbit, so ein Bericht des Wall Street Journal, der eine mit dem Thema vertraute Person zitiert (laut Reuters).

Der Bericht besagt außerdem, dass Elon Musks SpaceX plant, aufgerüstete Starlink-Satelliten zu nutzen, um KI-Computer-Nutzlasten zu beherbergen, und präsentiert das Konzept Investoren im Rahmen eines Aktienverkaufs, der das Unternehmen auf etwa 800 Milliarden Dollar bewerten könnte.

Das Interesse an orbitalen Rechenzentren hat zugenommen, da terrestrische Anlagen Stromnetze belasten und enorme Wassermengen für die Kühlung benötigen.

Bezos hat zuvor prognostiziert, dass Rechenzentren im Gigawattmaßstab innerhalb von 10 bis 20 Jahren im Weltraum gebaut werden, und argumentiert, dass konstante Solarenergie letztlich das Rechnen außerhalb des Planeten günstiger machen wird als erdbasierte Alternativen.

Im Oktober sagte er, der Weltraum biete "24/7" Solarenergie ohne Wetterunterbrechungen, was ihn ideal für große KI-Trainingscluster macht. Musk wies unterdessen kürzlich Berichte zurück, wonach SpaceX bereits Mittel mit einer Bewertung von 800 Milliarden Dollar aufwirbt.