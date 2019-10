Bezaubernde Vulpera in WoW: Battle for Azeroth spielen

Vor kurzem ist die große Kriegskampagne von World of Warcraft: Battle for Azeroth beendet worden, jetzt hat Blizzard erste Details für die Zukunft ihres MMOs enthüllt. In einem Entwicklertagebuch spricht das Game Director Ion Hazzikostas über die kommenden Pläne des Teams, dabei geht er auch noch einmal auf World of Warcraft: Classic ein. Der nächste Patch "Visions of N'zoth" soll für die vielen laufenden Abonnenten neue Features bereithalten, eines davon wird die spielbare Vulpera-Fraktion sein - die niedlichen Tierwesen wurden neben den Mechagnomen als spielbare Rasse bestätigt. Richtig ins Detail geht Hazzikostas trotz knapp 20 minütigem Video nicht, vielleicht werden wir erst auf der Blizzcon Anfang November mehr Infos zu Patch 8.3 erhalten.

