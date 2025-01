Beyond: Two Souls bekommt eine TV-Adaption

HQ

Beyond: Two Souls reiht sich in die Reihe der Spiele ein, die TV-Adaptionen erhalten. Die Serie, die auf dem Quantic Dream-Titel von 2013 basiert, befindet sich bereits in einer frühen Entwicklungsphase, wobei Elliot Pages Pageboy Productions das Projekt leitet.

Im Jahr 2013 spielte Page ursprünglich an der Seite von Willem Dafoe in dem Spiel. Die Handlung des Spiels folgt einer jungen Frau mit übernatürlichen Fähigkeiten. Er folgt ihrer Reise, während sie versucht, sich ein normales Leben aufzubauen, während sie von der Regierung und anderen seltsamen Wesen verfolgt wird.

"Die Dreharbeiten zu dem Spiel waren eine der herausforderndsten und erfüllendsten schauspielerischen Erfahrungen meiner Karriere." Page sagte gegenüber Deadline. "Die reiche Erzählung und die emotionale Tiefe der Geschichte bieten uns eine fantastische Grundlage. Wir wollen eine einzigartige Vision der Charaktere und ihrer Reise schaffen, die bei Fans und Neulingen Anklang findet."

"Wir sind absolut begeistert, bei diesem Projekt wieder mit Elliot Page zusammenzuarbeiten", sagte David Cage, Regisseur von Quantic Dream. "Ich war überwältigt von seiner schauspielerischen Leistung in dem Spiel und ich konnte mir niemanden vorstellen, der diese Geschichte mit der gleichen Leidenschaft auf einem anderen Medium erzählt hätte. Beyond: Two Souls ist ein ganz besonderes Spiel für Millionen von Spielern auf der ganzen Welt, die von der Geschichte von Jodie und Aiden und ihrer Reise im Leben und darüber hinaus bewegt wurden. Ich weiß, dass Elliot das Talent und den Instinkt hat, um es zu etwas wirklich Einzigartigem im Fernsehen zu machen."

Beyond: Two Souls wurde ursprünglich auf dem Tribeca Film Festival gezeigt, wo er für seine filmische Herangehensweise an Videospiele gelobt wurde. Quantic Dream-Titel sind oft für ihren filmischen Charakter bekannt, und so klingt es wie ein Kinderspiel, sie ins Fernsehen zu übertragen.