Beyond the Spider-Verse erhält ein Update zum Veröffentlichungsdatum

Die Fans waren untröstlich, als sie sahen, dass Spider-Man: Beyond the Spider-Verse vor ein paar Wochen auf unbestimmte Zeit verschoben worden war. Jetzt haben uns Phil Lord und Christopher Miller ein Update zum Ende von Miles Morales' animierter Trilogie gegeben.

Im Gespräch mit Digital Spy, die für ihren neuen Film Strays werben, konnten uns die Produzenten und Autoren von Spider-Man: Across the Spider-Verse keinen neuen Termin nennen, auf den wir uns freuen können. Stattdessen sagte Lord, als er nach einem Update gefragt wurde: "Diese Gespräche liegen zum Glück über unserer Gehaltsstufe, aber ich kann Ihnen sagen, dass wir bereits hart daran arbeiten, und wir werden uns die Zeit nehmen, die es braucht, um es großartig zu machen."

Miller fügte dann hinzu: "Was wir mit dem Film erreichen wollen, ist, dass er der befriedigendste Abschluss der Geschichte ist, als er sein kann, und ihn an Orte zu bringen, an denen man noch nie zuvor war. Und dich zum Lachen und Weinen und zum Jubeln und zum Nachdenken bringen."

Nach Berichten über Animatoren, die im neuesten Film überarbeitet wurden, haben sie hoffentlich Zeit, einen hervorragenden Film zu produzieren und gleichzeitig eine Work-Life-Balance aufrechtzuerhalten. Vielleicht klingt das zu schön, um wahr zu sein. Es ist schließlich Hollywood, von dem wir sprechen.