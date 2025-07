Beyond the Spider-Verse um drei Wochen verschoben Das Warten auf das große Finale von Miles Morales hat sich gerade etwas verlängert. Sony hat dieSpider-Man: Beyond the Spider-Verse Veröffentlichung offiziell um drei Wochen verschoben und die Veröffentlichung auf den 25. Juni 2027 verschoben.

HQ Die Premiere des letzten Kapitels der Miles-Morales-Saga ist noch zwei Jahre entfernt, und nun hat Sony bekannt gegeben, dass Spider-Man-Fans etwas länger als ursprünglich erwartet auf das Ende warten müssen. Das Studio hat die Premiere um drei Wochen nach hinten verschoben, wobei der neue Veröffentlichungstermin für den 25. Juni 2027 angesetzt wurde. Der Grund für die Verzögerung? Sony zielt darauf ab, die Attraktivität des Films für ein jüngeres Publikum zu maximieren, in der Hoffnung, dass der Zeitpunkt besser mit den Sommerferien zusammenfällt - damit die Kinder genau dann in die Kinos kommen können, wenn ihre Ferien beginnen. Dies ist nicht die erste Verzögerung des Films. Regisseur Phil Lord hat zuvor betont, wie wichtig es ist, die Trilogie auf die richtige Art und Weise abzuschließen und sich die zusätzliche Zeit zu nehmen, die man braucht, um das letzte Kapitel zu verfeinern - für die Fans. "Wir wissen, wie wichtig dieses Franchise für so viele Menschen um uns herum ist. Wir konnten es einfach nicht zurückholen. Also beschlossen wir, dass wir uns die Zeit nehmen mussten, um sicherzustellen, dass wir es genau richtig machen." Freuen Sie sich schon auf den letzten Teil der Miles-Morales-Saga?