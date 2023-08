Beyond Good & Evil bekommt eine Ausgabe zum 20-jährigen Jubiläum

Es ist sechs Jahre her, dass Ubisoft Beyond Good & Evil 2 erneut enthüllt hat, aber die Entwicklung ist danach nicht gerade reibungslos verlaufen. Tatsächlich hat das Spiel Duke Nukem Forever als am längsten in der Entwicklung befindliches Spiel überholt, daher ist es verständlich, dass viele es aufgegeben haben, dieses Spiel jemals das Licht der Welt zu erblicken, und daher aufgehört haben, darüber zu sprechen. Ubisoft sollte jedoch auch in Zukunft mit vielen Fragen zu dem Projekt rechnen.

Denn das Entertainment Software Rating Board enthüllt, dass das Original Beyond Good & Evil eine 20th Anniversary Edition für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und Nintendo Switch erhält. Die Zusammenfassung ist die gleiche wie die des Originals, daher ist es unmöglich zu sagen, ob diese Version irgendwelche Upgrades und zusätzlichen Inhalte enthalten wird oder nicht. Das Jubiläum ist jedoch am 14. November, also werden wir ziemlich bald offizielle Details (und damit Fragen zu Beyond Good & Evil 2 von Fans) erhalten.