Beyond Good & Evil 2 hat Duke Nukem Forever überholt und ist das längste in der Entwicklung befindliche Spiel

HQ

Jenseits von Gut & Böse 2. Sie haben wahrscheinlich von diesem Spiel gehört, wahrscheinlich, weil es 2008 mit einem CGI-Trailer angekündigt wurde und es immer noch nicht hier ist, und es gibt auch keine Anzeichen dafür, dass es in absehbarer Zeit ankommt. Aber warum sagen wir Ihnen das? Das liegt daran, dass genau dieser Titel jetzt den Rekord des längsten in der Entwicklung befindlichen Spiels übernommen hat und den Rekord von Duke Nukem Forever übernommen hat, einem Spiel, das sich für das in der Entwicklung befand, was passenderweise für immer zu sein schien.

Wie Brendan Sinclair von Gamesindustry.biz auf Twitter feststellte, ging Duke Nukem Forever 5.156 Tage von der Ankündigung bis zur Veröffentlichung, während Beyond Good & Evil 2 jetzt 5.234 Tage vergangen ist. Damit ist BG&E2 nun der Inhaber des Guinness-Weltrekords für genau diese Situation.

Wenn man bedenkt, dass es wirklich so aussieht, als würde BG & E2 in naher Zukunft nicht kommen, sieht es so aus, als würde dieser Rekord noch einige Zeit weiter wachsen.