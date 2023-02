Beyond Good & Evil 2 Geschäftsführer verlässt inmitten der französischen Arbeitsuntersuchung

HQ

Beyond Good & Evil 2 ist eines dieser Spiele, das in der Entwicklungshölle gefangen zu sein scheint, und während wir gelegentlich das Gute daran hören, scheint das kommende Spiel von Ubisoft nicht in anständiger Verfassung zu sein.

Ein weiterer Beweis dafür kommt von Kotaku, das behauptet hat, dass die französischen Behörden derzeit gegen Ubisoft Montpellier ermitteln, da sie befürchten, dass seine Mitarbeiter an Krankheit und Burnout leiden.

Im Rahmen dessen wurde bestätigt, dass Guillaume Carmona, Geschäftsführer von Beyond Good & Evil 2, nicht ins Büro zurückkehren wird. "Angesichts der Länge des Entwicklungszyklus mit Beyond Good & Evil 2", sagte ein Ubisoft-Sprecher. "Das Montpellier-Entwicklungsteam unterzieht sich einer Bewertung des Wohlbefindens durch einen Drittanbieter für vorbeugende Maßnahmen und um zu bewerten, wo zusätzliche Unterstützung erforderlich sein könnte."

Es scheint, dass sich Beyond Good & Evil 2 noch nicht einmal in der Vorproduktionsphase der Entwicklung befindet, da eine kreative Vision noch nicht festgelegt wurde. Mit den Turbulenzen, die durch die Untersuchung verursacht werden, wird dies die Arbeit am Spiel wahrscheinlich noch weiter zurückdrängen, aber die Entwicklung eines Titels, der seit weit über einem Jahrzehnt in der Schwebe steckt, sollte nicht auf Kosten der Mitarbeiter gehen, die daran arbeiten.