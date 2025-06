Beyond Good & Evil 2 Entwickler über Kreativität und "den Traum leben"

HQ

Vor kurzem hatten wir die Gelegenheit, uns mit Fawzi Mesmar, Game Designer und Creative Director, zusammenzusetzen, der derzeit an dem immer schwer fassbaren Beyond Good & Evil 2 arbeitet. Auf dem Nordic Game Festival hielt Mesmar einen Vortrag über Kreativität, und wir haben beschlossen, ihn in dieser Frage etwas genauer unter die Lupe zu nehmen.

Es kann eine schwierige Aufgabe sein, die Kreativität in modernen Spielen am Leben zu erhalten, aber Mesmar glaubt, dass es auf die Arbeit von zwei Säulen angewiesen ist. "Kreativität steht auf zwei Beinen", sagte er. "Es gibt den Kontext der Originalität, der darin besteht, beispiellose oder statistisch unwahrscheinliche Ideen zu schaffen, wirklich frische und innovative Ideen zu schaffen, aber es gibt auch den Wert."

Mesmar erklärte auch, wie wichtig Feedback ist, wenn man kreativ ist, egal ob man an einem Spiel, einem Buch, einem Film oder etwas ganz anderem arbeitet. Schaut euch unten unser vollständiges, ausführliches Interview mit Mesmar an: