Beyond Good and Evil 2 befindet sich noch in der Entwicklung, bestätigt Ubisoft

HQ

Ubisoft hat erklärt, dass die Arbeit am ständig verzögerten Beyond Good and Evil 2 noch andauert und dass das Team, das an dem Spiel arbeitet, hofft, dass sie die hohen Versprechen einhalten können, die bei der ersten Enthüllung gesetzt wurden.

Beyond Good and Evil 2 ist eines dieser Spiele, bei denen der Publisher trotz der Annahme, dass es nicht herauskommt, immer noch zuversichtlich sagt, dass Arbeit geleistet wird. Trotz der jüngsten finanziellen Probleme von Ubisoft hat es das Projekt immer noch nicht eingestellt.

Das Unternehmen hat die Einstellung von drei weiteren Projekten und einen Schritt in Richtung größerer Marken wie Assassin's Creed angekündigt. Es scheint jedoch immer noch Hoffnung zu geben, dass Beyond Good and Evil 2 irgendwo auf der Straße erscheinen könnte.

Danke, PCGamesN.