Beyond Galaxyland Vorschau: Schatz, ich habe das Meerschweinchen gezüchtet

Doug hat einen ziemlich harten Tag hinter sich. Auf dem Heimweg zum Haus seiner Eltern eilt er nach draußen, um sein entlaufenes Meerschweinchen Boom Boom zu fangen, nur um festzustellen, dass das Mädchen, das auf ihn wartet, verschwunden ist, und eine zufällige zombieartige Kreatur beschließt, ihn am liebsten auseinander zu reißen. Doug (und wir, da wir diesen Jungen spielen) eilen durch ein seltsames Portal und finden sich im Galaxyland wieder.

Doug wird von einer mysteriösen Firma namens Dreamcore gerettet und erfährt, dass die Erde verloren ist und er sein neues Leben zwischen den Sternen aufbauen muss. Außerdem wurde sein Meerschweinchen so stark weiterentwickelt, dass es laufen, sprechen und mit einer Laserpistole schießen kann. Und so beginnt die Reise von Beyond Galaxyland, einem Weltraum-RPG, das von Anfang an vor Persönlichkeit nur so strotzt.

Aus der kurzen Zeit, die wir bereits mit Beyond Galaxyland verbracht haben, wird deutlich, dass es eine Hommage an klassische RPGs ist. Es gibt rundenbasierte Kämpfe, die Erkundung erfolgt mit 2D-Side-Scrolling-Umgebungen und du kannst erwarten, durch viele Dialoge zwischen immer verrückteren und interessanteren Charakteren in die Welt hineingezogen zu werden. Zu sagen, dass Beyond Galaxyland nur eine Hommage ist, würde dem Ganzen jedoch einen Bärendienst erweisen, da es sich mehr als modern genug anfühlt, um mit den RPGs, die wir heute lieben, mithalten zu können.

Es gibt nur wenige bessere Beispiele für diese Mischung aus Nostalgie und Moderne als die Bilder von Beyond Galaxyland. Das Spiel sieht wunderschön aus und obwohl es pixelige Grafiken hat, die dich in einfachere Zeiten zurückversetzen, als das Wichtigste auf der Welt das Erreichen des nächsten Kapitels oder das Besiegen des nächsten Bosses war, hat Beyond Galaxyland einen Detailgrad und eine Größe, von der du nur denkst, dass diese älteren Spiele sie hatten. Jede Umgebung, die wir in unseren etwa dreistündigen Spielstunden sahen, war ein unvergesslicher Anblick, mit ihrer Ästhetik, die die Atmosphäre des neuesten Ortes, an den Doug geworfen wurde, perfekt einfing.

Der Gameplay-Loop besteht, wie zu erwarten, größtenteils aus Erkundung, gemischt mit Kämpfen, während du auf Kreaturen triffst, die nichts lieber als eine Kombination aus Mensch und Meerschweinchen hätten. Die Kämpfe sind größtenteils eine gute Zeit, mit Angriffen und Spezialfähigkeiten, die mit beschwörbaren Kreaturen vermischt sind. Wie bei Pokémon können die meisten Kreaturen, die du schwächt, mit einer von Dougs Fähigkeiten gefangen werden. Nicht jeder Fang läuft perfekt, aber sobald du eine Kreatur in deinem Team hast, kannst du sie verwenden, um Verbündete zu stärken oder einige zusätzliche verheerende Angriffe auszuführen, indem du eine Ressource verwendest, die von deinen AP- oder Fähigkeitspunkten getrennt ist. Es fügt einem Kampfsystem, das sonst Gefahr liefe, etwas zu einfach zu sein, eine weitere Tiefenschicht hinzu. Etwas, das im Kampf auffällt, ist, dass du zum richtigen Zeitpunkt einen Knopf drücken musst, um deine Angriffe auszuführen. Ob wir einfach unseren Rhythmus verloren haben oder nicht, ist schwer zu sagen, aber während unserer Spielzeit war es schwierig zu sagen, warum bestimmte Angriffe daneben gingen, während andere wie ein Lastwagen einschlugen.

Was sich in Beyond Galaxyland als am lohnendsten und innovativsten erwies, waren die Plattform- und Rätselabschnitte. Beide waren in den ersten Stunden, in denen wir spielten, einfach, aber es hat sehr viel Spaß gemacht, sie zu erkunden, da man damit die Vertikalität einiger Bereiche in den Griff bekam und sah, wie flüssig die Bewegungen sind. Herumzulaufen und herumzuhüpfen macht einfach Spaß und war das, was mich am meisten zu meinen schönsten RPG-Erinnerungen in Beyond Galaxyland zurückgezogen hat.

Nach dem, was wir bisher gespielt haben, steckt in Beyond Galaxyland jede Menge Faszinationen. Viele Geheimnisse werden eingeführt und bleiben im Hinterkopf des Spielers, bis später eine große Wendung kommt. Es ist ein Spiel, bei dem man einfach nicht anders kann, als weiterzuspielen, während man immer wieder hofft, dass die nächste Mission diejenige ist, in der man herausfindet, was das Ende wirklich ist und ob Dreamcore auf deiner Seite ist oder nicht. Aber während die Handlung an sich faszinierend bleibt und es viel Spaß macht, mit bestimmten Charakteren zusammen zu sein, haben einige der Dialoge nicht ganz getroffen. Es gab auch wiederkehrende Momente, vor allem für Doug, und es fühlte sich manchmal so an, als wäre unser Protagonist der am wenigsten interessante Teil des Spiels, was verständlich ist, wenn man bedenkt, dass er in eine Galaxie voller Roboter, Außerirdischer und mehr versetzt wurde.

Insgesamt war Beyond Galaxyland eine herausragende Zeit. Jede Menge Nostalgie, eingestreut mit gerade genug modernen Elementen, ist ein Rezept, das mit Sicherheit Old-School- und New-School-RPG-Fans anziehen wird, die nach etwas suchen, das sich gleichzeitig vertraut und neu anfühlt. Es baut mit seiner Geschichte Faszination auf und sorgt dafür, dass du dich mit einer zufriedenstellenden Spielschleife zu diesen Story-Beats durchdringst. Wenn es beides für den Rest des Spiels durchhalten kann, dann sieht es sehr gut aus für Beyond Galaxyland.