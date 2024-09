HQ

Doug hat einen ziemlich harten Abend hinter sich. Nachdem er mit seiner Schulfreundin Rosie zu seinen Eltern nach Hause zurückgekehrt ist, entkommt sein Versuchskaninchen Boom Boom. Als Doug aus dem Haus rennt, um sein Haustier zu finden, wird er von einem außerirdischen Zombie-Ding gejagt, bevor er sich kopfüber in ein Portal stürzt, um ihm nur zu entkommen. Dann erfährt er, dass die Erde an eine Macht namens "Das Ende" verloren gegangen ist, dass er einer der wenigen menschlichen Überlebenden ist und dass er jetzt ein Bewohner von Galaxyland ist - einem Kollektiv außerirdischer Spezies, die in einem Netzwerk von Planeten leben, das darauf ausgelegt ist, ihre Bewohner zufrieden zu stellen.

Wie gesagt, eine harte Nacht für Doug, aber ein ziemlich gutes Setup für Beyond Galaxyland. Ein modernes RPG mit dem Charme eines klassischen Final Fantasy-Spiels, Beyond Galaxyland beeindruckt sofort mit seiner pixeligen Grafik und dem federnden Soundtrack. Von den dunklen Winkeln des Hauptplaneten Neo bis zur hellen Waldwelt von Erros gibt es viele wunderschöne Umgebungen zu erkunden, und es macht Spaß, einfach nur um sie herum zu springen. Als Side-Scrolling-RPG öffnet sich Beyond Galaxyland nicht vollständig, aber es gibt viele versteckte Ecken und Winkel zu erkunden, neben zusätzlichen Quests, in denen du alle möglichen verrückten Abenteuer erleben wirst. Alles, von "Das Ding trifft auf Mord im Orient-Express" bis hin zu einem Sci-Fi-Artus-Abenteuer, ist in den Nebenquests des Spiels zu finden.

Wie alte RPGs ist Beyond Galaxyland in seinem Gameplay ziemlich einfach. Zumindest am Anfang. Du kannst erkunden und du kannst kämpfen. Die Erkundung und die Rätselmechanik sind unkompliziert, aber es macht Spaß und lohnt sich, sich darauf einzulassen. Die Rätsel machen das Beste aus den unterschiedlichen Umgebungen und wirken einzigartig, auch wenn sie größtenteils dazu führen, dass du entweder etwas dorthin bewegst, wo es sein sollte, oder die Knöpfe in der richtigen Reihenfolge drückst. Die Bewegung ist befriedigend und rhythmisch, schön unterbrochen durch den Kampf.

Werbung:

Die Vielfalt der Gegner und deine Fähigkeiten sind herausragende Erfolge im Kampf von Beyond Galaxyland. In der einen Minute kämpfst du gegen Raptoren, in der nächsten nimmst du es mit einem riesigen humanoiden Schwein auf oder einem zum Leben erweckten Roulette-Rad. Es ist alles so verrückt, wie dieses Weltraumabenteuer sein sollte (vor allem, wenn man bedenkt, dass man von einem Versuchskaninchen begleitet wird, das innerhalb von Minuten durch Tausende von Jahren der Evolution gezwungen wurde) und ermöglicht es dir, dich in das Universum von Beyond Galaxyland zu stürzen. Wie bei anderen klassischen RPGs ist der Kampf rundenbasiert, und du hast die Möglichkeit, im Menü anzugreifen, eine Fähigkeit einzusetzen, einen Gegenstand zu verwenden oder zu beschwören. Angreifen baut deine Fähigkeitspunkte auf, und der Einsatz von Fähigkeiten kostet sie, aber es gibt einen Haken.

HQ

In Beyond Galaxyland kannst du deine Angriffe verfehlen. Feinde können dich auch verfehlen und du kannst mit einem QTE blocken, um den Schaden zu reduzieren, aber das Fehlen auf deiner Seite fühlt sich weitgehend zufällig an. Du drückst bei jedem Angriff eine Taste auf deiner Tastatur oder deinem Controller, aber es besteht immer die Möglichkeit, dass du daneben schießt, selbst wenn du den Rhythmus perfekt im Griff hast. Wenn du daneben schießt, verlierst du 2 Fähigkeitspunkte. Wenn ich meinen Lauf mit 13 Fähigkeitspunkten beendet habe und die meisten der stärkeren Fähigkeiten 7 oder mehr kosten, können deine Angriffe ein Gefühl der Zufälligkeit erzeugen, das unnötig bestrafend wirkt. Okay, da die RNG-Götter beschlossen haben, dass ich drei Angriffe verfehlen würde, kann ich jetzt die Fähigkeit, die ich brauchte, nicht mehr einsetzen und riskiere, den Kampf zu verlieren. Es ist nicht taktisch und trägt nicht viel zum Erlebnis bei, außer dass es Gegenstände hinzufügt, die deine Genauigkeit erhöhen. Der Kampf erwies sich insgesamt als einfach genug, trotz der Zufälligkeit, aber es fühlte sich eine seltsame Wahl an.

Beyond Galaxyland ist nicht nur eine Hommage an alte RPGs wie Final Fantasy, sondern hat auch einen eigenen Pokémon-Tribut, da du Feinde im Spiel fangen kannst, um sie später als Beschwörung zu verwenden, einschließlich Bosse. Diese Beschwörungen haben ihre eigenen Ressourcen und können deinem Team großartige Buffs, Schadensfähigkeiten und Debuffs gegen den Feind bieten. Sobald ich anfing, das Beste aus meinen Beschwörungen zu machen, funktionierte der Kampf zu einem Vergnügen. Es ist gut, dass der Kampf nicht zu schwierig ist, wenn man bedenkt, dass das Spiel ausschließlich auf manuellen Speichern basiert, also wenn man stirbt, sollte man am besten hoffen, dass es einen Speicherpunkt in der Nähe gibt. Es ist großzügig genug mit diesen Speicherpunkten, so dass Sie sich wirklich keine Sorgen machen müssen, stellen Sie einfach sicher, dass Sie weiter sparen, wenn Sie können.

Werbung:

Kommen wir nun zu dem, was ich für die größte Stärke und Schwäche von Beyond Galaxyland in seiner Erzählung halte. Die Öffnung kommt dicht und schnell auf dich zu und lässt dich so atemlos zurück wie Doug, als dir gesagt wird, dass die gesamte Erde auf Wiedersehen verschwunden ist. Einige der Dialoge sind hier ein wenig formelhaft, und Doug muss uns daran erinnern, dass er traurig ist, indem er ein bisschen zu oft weint, aber ansonsten ist es ein großartiger Aufhänger. Diese etwas seltsamen oder schwächeren Charaktermomente gibt es manchmal, aber das Universum, das hier etabliert wurde, hält einen am Laufen. Mit jeder neuen Charaktervorstellung, jedem neuen Stück Geschichte, das dir in den Weg kommt, entstehen Berge von Fragen. Die Bosse, denen du begegnest, sind alle unglaublich einprägsam, sowohl in ihrer Grafik als auch in ihrer Mechanik, und so wirst du im Laufe des Abenteuers in das Galaxyland hineingezogen, wo du Dougs Mission folgst, zurückzukehren und sein Zuhause zu reparieren.

Auf meinem Abenteuer komme ich zu einem bestimmten Bosskampf. Ich denke, dies könnte der Einstieg in einen actiongeladenen dritten Akt sein. Immerhin bin ich noch lange nicht am maximalen Level für das Spiel. Ich bin sogar von einigen Kämpfen ausgeschlossen, weil ich nicht so stark bin. Zu meiner Überraschung habe ich das Spiel jedoch besiegt, als ich den Boss besiegt habe und eine Zwischensequenz bekomme, die nur dazu dient, mehr Fragen zu stellen, als sie beantwortet. Ich kann hier natürlich nicht zu viel spoilern, aber wenn du Beyond Galaxyland selbst spielst, bin ich mir sicher, dass du ein ähnliches Gefühl der Verwirrung verspüren wirst, wenn der Abspann läuft. Nichts wird beantwortet, es werden keine endgültigen Gewinne oder Verluste erzielt. Die Geschichte endet nicht auf eine Art und Weise, die eine Fortsetzung vorbereitet, es fühlt sich an, als würde sie einfach auf halbem Weg aufhören. Ich bin mir nicht sicher, ob weitere Story-Inhalte oder ein anderes Spiel geplant sind, aber die Geschichte schneidet sich einfach ab. Es ist nicht einmal so, dass es ein verstecktes Ende gibt, wenn man die maximale Stufe erreicht und alle Nebeninhalte erledigt, da man einfach mit New Game Plus beginnt oder vor dem Endboss zurückgeht. Es hat mich wirklich verblüfft und leider bedeutet, dass Beyond Galaxyland nicht ganz die Höhen erreichen konnte, die ich ihm zugetraut hatte.

Trotz eines enttäuschenden Endes und einiger Irritationen mit den Dialogen und Kämpfen ist Beyond Galaxyland ein RPG, das dich an die berauschenden Tage deines ersten Final Fantasy erinnert, gemischt mit einer Pokémon-Mischung. Die Welt, die Durchquerung, die Rätsel und der Soundtrack werden dich während deines gesamten Abenteuers unterhalten, und ich hoffe nur, dass wir irgendwann bald ein weiteres Ende sehen können.