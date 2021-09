Beyond a Steel Sky erscheint Ende November auf allen Konsolen

HQ

Das alte Cyberpunk-Abenteuer Beneath a Steel Sky aus dem Jahre 1993 gilt als Point&Click-Klassiker und seit 2020 gibt es eine Fortsetzung für Apple Arcade und PC. Beyond a Steel Sky können noch dieses Jahr mehr Spieler entdecken, denn Revolution Games hat bekanntgegeben, dass der Titel am 30. November für Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series erscheinen wird. Das neueste Spiel vom Baphomets-Fluch-Schöpfer Charles Cecil spielt zehn Jahre nach dem ersten Abenteuer und es erfordert keine Vorkenntnisse des Vorgängers.