Beyerdynamic MMX 330 PRO

Als Beyerdynamic das MMX 330 PRO auf den Markt brachte, war ich fasziniert, vor allem von ihrem Versprechen, eine Brücke zwischen den Welten von Gaming und Pro-Audio zu schlagen. Bekannt für Dosen in Studioqualität, hat Beyerdynamic mit diesem Headset die Messlatte für Streamer und Gamer hoch gelegt, die Qualität verlangen, ohne Kompromisse beim Komfort einzugehen. Nachdem Sie es sowohl in intensiven Gaming-Sessions als auch in professionellen Audioanwendungen getestet haben, finden Sie hier alles, was Sie über das MMX 330 PRO wissen müssen – und ob es Ihre Investition wert ist.

Ein Blick auf das MMX 330 PRO und es wird klar, dass Beyerdynamic sich für eine minimalistischere Ästhetik entschieden hat, was in einem Markt, der mit RGB-Lichtern und scharfen Winkeln überflutet ist, erfrischend ist. Stattdessen fühlt sich das MMX 330 PRO kultivierter an. Es ist ein sauber aussehender Steuersatz mit einem robusten Rahmen, der sich dank seiner leichten Aluminiumkonstruktion nicht schwer auf dem Kopf anfühlt. Der Kopfbügel ist großzügig gepolstert, bietet auch bei Marathon-Sessions Komfort und vermeidet den gefürchteten Klemmeffekt, den andere Profi-Steuersätze haben können.

Es geht jedoch nicht nur um Form vor Funktion. Die Ohrmuscheln aus weichem Memory-Schaum, der mit einem weichen, atmungsaktiven Material überzogen ist, bieten eine solide Isolierung von Außengeräuschen. Ich würde sagen, dass sie Umgebungsgeräusche nicht so effektiv eliminieren werden wie die aktive Geräuschunterdrückung, aber für die passive Isolierung leisten sie lobenswerte Arbeit. Und mit der Geschichte von Beyerdynamic können Sie sicher sein, dass die Verarbeitungsqualität des MMX 330 PRO erstklassig und langlebig ist.

Das Herzstück eines jeden Headsets ist sein Klang, und hier glänzt das MMX 330 PRO wirklich. Mit den TESLA-Treibern von Beyerdynamic, die für Gaming und Streaming optimiert sind, ist der Klang ein massiver Sprung gegenüber Standard-Gaming-Headsets in der gleichen Preisklasse. Der Klang ist klar, ausgewogen und überraschend kraftvoll ohne überwältigende Bässe. Spiele wie Cyberpunk 2077 und DOOM Eternal klangen immersiv, mit klaren Höhen und satten Mitten, die sich nicht verwirrt oder übertrieben anfühlten. Die Explosionen sind kraftvoll, aber kontrolliert, Schritte sind leicht zu lokalisieren und jeder Audiohinweis fühlt sich absichtlich überlagert an.

Für Streamer und Content-Ersteller ist das Audioprofil dieses Headsets ein großes Plus. Die Dialoge sind klar und deutlich, was wichtig ist, um Stimmen im Spiel zu hören oder die eigene Stimme bei der Aufnahme von Kommentaren auszugleichen. Die Klangbühne ist zwar nicht so groß wie bei einigen Studio-Headsets mit offener Rückwand, bietet aber dennoch ein Gefühl von Tiefe, das für ein geschlossenes Gaming-Headset weit über dem Durchschnitt liegt.

Wenn Sie diese für Musik in Betracht ziehen, sollten Sie wissen, dass sie in allen Genres bemerkenswert gut funktionieren. Tracks mit komplizierter Instrumentierung werden sauber präsentiert, und es gibt genug Basswiedergabe, um Hip-Hop und EDM zu bewältigen, ohne die Klarheit zu beeinträchtigen. Es ist jedoch erwähnenswert, dass Audiophile, die eine flachere Ansprache bevorzugen, sie möglicherweise etwas wärmer als streng neutral empfinden.

Gamer und Streamer brauchen ein gutes Mikrofon, und Beyerdynamic versteht das. Das MMX 330 PRO ist mit einem abnehmbaren Kondensatormikrofon mit Nierencharakteristik ausgestattet, das dem eines typischen Gaming-Headsets um Längen voraus ist. Im Test bot das Mikrofon eine klare, vollmundige Sprachwiedergabe mit minimalen Hintergrundgeräuschen – ein entscheidender Faktor für Streamer, die professionellen Klang wünschen, ohne für ein separates Mikrofon-Setup bezahlen zu müssen.

Das Mikrofon leistet solide Arbeit, um Ihre Stimme von Hintergrundgeräuschen zu isolieren. Ich würde jedoch sagen, dass es empfindlich ist, wenn Sie sich also in einer lauten Umgebung befinden, erwarten Sie, dass es einige Umgebungsgeräusche aufnimmt. Positiv ist, dass seine Empfindlichkeit bedeutet, dass es einen größeren Bereich Ihrer Stimme einfängt, was eine nette Geste für Streamer ist, die ihre Audioqualität verbessern möchten.

Eine der größten Stärken des MMX 330 PRO ist sein Komfort. Die Steuersätze von Beyerdynamic erhalten in dieser Hinsicht oft gute Noten, und dieses Modell ist nicht anders. Selbst bei langen Gaming-Sessions fühlt sich das Headset dank des gut gepolsterten Kopfbügels und der Ohrpolster aus Memory-Schaum bequem und leicht an. Das Headset sitzt eng anliegend, ohne übermäßigen Druck auszuüben, und ist damit ideal für ausgedehnte Gaming- oder Streaming-Sessions, bei denen Komfort über Erfolg oder Misserfolg entscheiden kann.

Im Gegensatz zu vielen anderen Headsets, die sich nach ein paar Stunden verschwitzt anfühlen, bleibt das MMX 330 PRO gut kühl. Der atmungsaktive Stoff, der die Ohrmuscheln bedeckt, verhindert eine Überhitzung, was besonders hilfreich ist, wenn Sie unter hellem Licht streamen. Ich habe dieses Headset für aufeinanderfolgende Sessions getragen, und es ist eines der wenigen, bei denen ich nicht das Bedürfnis hatte, es sofort abzunehmen, als ich fertig war.

Eines der herausragenden Merkmale des MMX 330 PRO ist seine Vielseitigkeit. Dank seiner 3,5-mm-Buchse ist es auf mehreren Plattformen kompatibel, darunter PC, Konsolen und mobile Geräte. Egal, ob du auf deiner PS5 spielst, auf deinem Laptop aufnimmst oder Musik auf deinem Handy hörst, das MMX 330 PRO macht alles mit. Das abnehmbare Kabel ist ein weiteres durchdachtes Merkmal, das bei Bedarf einen einfachen Austausch ermöglicht.

Für Streamer, die gerne zwischen Geräten wechseln, ist die Einfachheit dieses Headsets ein Geschenk des Himmels. Die Plug-and-Play-Funktionalität ist so nahtlos wie es nur geht, und für diejenigen, die noch einen Schritt weiter gehen möchten, bietet die Kombination mit einem DAC (Digital-Analog-Wandler) ein noch reichhaltigeres Audioerlebnis.

Obwohl das MMX 330 PRO in vielen Bereichen hervorragend ist, hat es einige Vorbehalte. Zum einen ist es nicht die beste Option für basslastige Klangprofile. Der Bass ist präsent und druckvoll, aber nie überwältigend. Wenn du jemand bist, der in jedem Spiel oder Song wummernde Bässe haben möchte, findest du die Basswiedergabe vielleicht etwas zahm.

Darüber hinaus ist das MMX 330 PRO etwas teurer. In Anbetracht der Qualität ist der Preis gerechtfertigt, aber wenn Sie ein Gelegenheitsspieler sind, der keinen Wert auf Audiotreue legt, gibt es budgetfreundlichere Headsets, die Ihnen gute Dienste leisten werden.

Dann ist die Beyerdynamic MMX 330 PRO genau das Richtige. Daran besteht kein Zweifel. Es ist ein durchdacht gestaltetes Gerät, das dem Hype gerecht wird. Mit seiner hervorragenden Klangqualität, dem professionellen Mikrofon und dem dauerhaften Komfort ist es eine fantastische Wahl für Gamer, die ihr Audioerlebnis verbessern möchten, und Streamer, die einen zuverlässigen, klaren Klang für ihr Publikum benötigen. Er ist nicht billig und befriedigt vielleicht nicht diejenigen, die sich nach zusätzlichem Bass sehnen, aber für seine Zielgruppe – Gamer und Content-Ersteller, die Wert auf Klang und Verarbeitungsqualität legen – ist er jeden Cent wert.