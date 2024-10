Bewertung: Kingston NV3 M.2 NVMe Gen 4 2TB

HQ

Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass beim Aufbau oder Upgrade Ihres PCs gut und zuverlässig über Ihre Erfahrung entscheiden kann. Aber muss man für eine gute SSD wirklich einen Aufpreis bezahlen, nein, nicht wirklich. Hier kommt das NV3 M.2 NVMe Gen 4 2-TB-Laufwerk von Kingston ins Spiel – ein preisorientiertes Angebot, das eine solide Leistung der 4. Generation, viel Platz und einen Preis verspricht, der Sie nicht erschaudern lässt. Aber hält sie das, was sie in einem Meer von konkurrierenden SSDs verspricht? Schauen wir es uns genauer an.

Bei Kingston dreht sich alles um Funktion statt Form, und genau das bekommen Sie hier. Der NV3 wird in einer einfachen Blisterverpackung geliefert, ohne Schnickschnack. Öffnen Sie es und Sie erhalten das Laufwerk – kein Kühlkörper, keine Aufkleber. Es ist minimalistisch, und obwohl einige sich ein "hochwertigeres" Gefühl für ihre Hardware wünschen, ist die Einfachheit zu diesem Preis völlig entschuldbar. Was hier zählt, sind die Zahlen, und Kingston verlässt sich darauf, dass diese für sich sprechen.

Die große Frage für jede SSD im Jahr 2024 lautet: Kann sie mithalten? Da PCIe Gen 4 immer mehr zum Mainstream wird, kann man rasante Geschwindigkeiten erwarten. Kingston wirbt mit bis zu 3.500 MB/s für Lesevorgänge und 2.800 MB/s für Schreibvorgänge. Aber wie lässt sich das auf die reale Nutzung übertragen?

Werbung:

In Benchmarking-Tests lieferte der NV3 wie erwartet. Die sequenziellen Lesegeschwindigkeiten erreichten durchweg die beworbenen 3.500 MB/s, wobei die Schreibvorgänge mit rund 2.500 MB/s leicht unterdurchschnittlich abschneiden. Es geht nicht ganz an die oberen Grenzen von Gen 4-Laufwerken, aber in dieser Preisklasse würde man das auch nicht erwarten. Für Spiele, den allgemeinen Gebrauch und Dateiübertragungen hält sich die NV3 gut. Spiele werden schnell geladen, große Dateien werden problemlos übertragen, und der durchschnittliche Benutzer wird keinen großen Leistungsunterschied im Vergleich zu High-End-Laufwerken bemerken.

Wenn es jedoch um anspruchsvollere Aufgaben wie 4K-Videobearbeitung oder schweres Multitasking mit großen Dateilasten geht, zeigt die NV3 einige Einschränkungen. Das Fehlen eines DRAM-Caches bedeutet, dass er bei anhaltenden Schreibvorgängen nicht so reaktionsschnell ist wie High-End-Laufwerke, was zu einer leichten Verlangsamung führen kann, wenn Sie ständig mit großen Dateien herumlaufen. Für den durchschnittlichen Gamer oder Produktivitätsnutzer ist dies jedoch kein Problem.

Ein Bereich, in dem die Kingston NV3 zu denken geben könnte, ist die Thermik. Ohne eingebauten Kühlkörper kann das Laufwerk bei längerer Nutzung etwas warm laufen, vor allem in einem dicht gepackten Gehäuse ohne gute Luftzirkulation. Allerdings erreichten die Temperaturen nie gefährliche Werte, aber konstante 60-70 °C unter starker Belastung sollten Sie im Auge behalten. Wenn Ihr Setup bereits über eine gute Kühlung verfügt oder Sie nichts zu intensives tun, wird es Ihnen wahrscheinlich gut gehen.

Werbung:

Mit einer Ausdauer von 600 TBW bietet der Kingston NV3 eine solide Langlebigkeit für ein Laufwerk in dieser Preisklasse. Zum Vergleich: Die meisten Benutzer werden nicht annähernd 600 Terabyte auf ihre SSD während ihrer Lebensdauer schreiben, was bedeutet, dass dieses Laufwerk problemlos mehrere Jahre bei starker Nutzung ohne Probleme durchhalten sollte. Außerdem ist die 3-Jahres-Garantie ein nettes Sicherheitsnetz, wenn auch nicht so großzügig wie bei einigen Konkurrenten, die bis zu 5 Jahre anbieten.

Hier glänzt der Kingston NV3 wirklich. Bei ihrer Markteinführung ist die 2-TB-Variante im Vergleich zu anderen NVMe-SSDs der 4. Generation preislich aggressiv. Sie erhalten ein Laufwerk mit hoher Kapazität und guten Lese-/Schreibgeschwindigkeiten, und obwohl es nicht die schnellste SSD der 4. Generation auf dem Markt ist, ist es immer noch ein deutliches Upgrade gegenüber den Optionen der 3. Generation und den einfachen SATA-SSDs. Wenn Sie ein Gamer oder Content-Ersteller mit kleinem Budget sind, bietet Ihnen der NV3 mehr als genug Geschwindigkeit und Platz, ohne dass Sie das Gefühl haben, dass Sie einen Monat lang Mahlzeiten auslassen müssen, um es sich leisten zu können.

Die Kingston NV3 M.2 NVMe Gen 4 2TB ist ein starker Konkurrent im Bereich der preiswerten SSDs. Es bietet eine solide Leistung der 4. Generation, bietet mehr als genug Speicherplatz für die meisten Benutzer und das zu einem sehr wettbewerbsfähigen Preis. Es wird zwar niemanden mit rekordverdächtigen Geschwindigkeiten oder Luxusfunktionen umhauen, aber es erledigt die Arbeit effizient und kostengünstig.

Wenn Sie auf der Suche nach einem geradlinigen, budgetfreundlichen Gen 4-Laufwerk sind, das zuverlässig und schnell genug für den täglichen Gebrauch ist, ist das Kingston NV3 eine gute Wahl. Stellen Sie einfach sicher, dass Ihr Rig über eine anständige Kühlung verfügt, und Sie sind für die absehbare Zukunft gerüstet.