Bewegung beim Thema Crysis

In letzter Zeit gab es ein paar Hinweise darauf, dass Crysis möglicherweise zurückkehren könnte. Der Hauptinformant dieser Gerüchte waren die Entwickler bei Crytek selbst, da sie aktualisiertes Material des ersten Spiels in aufwändigen Tech-Videos zur Verfügung stellten, mit denen in erster Linie die neueste Version der hauseigenen Grafik-Engine beworben werden sollte.

Publisher EA sprach im letzten Investorengespräch erneut darüber, "aufregende Remaster von Fanfavoriten liefern" zu wollen, was bei ihrem Portfolio ziemlich viele Games umfasst. Wir wissen allerdings bereits, dass eines dieser Projekte Command & Conquer angehört, andere Spekulationen beziehen sich auf Mass Effect. Crysis würde ebenfalls Sinn machen, zum Beispiel wenn sich EA eine dicke Grafikexplosion zum Start der neueren Konsolen wünscht.

Am langen Osterwochenende gab es jedenfalls ein weiteres Lebenszeichen des Spiels und es stammt vom offiziellen Twitter-Account des Spiels. Der wurde seit 2016 nicht mehr für offizielle Posts verwendet, hat nun jedoch die kryptische Nachricht ""DATEN EMPFANGEN" veröffentlicht und damit erneut Gespräche entfacht. Das ist im Grunde schon alles und für viele Fans ein Hinweis darauf, dass sich in der Serie definitiv etwas bewegt.