Bewege dich oder stirb in Francis Lawrences Adaption von Stephen Kings The Long Walk

HQ

Dass Stephen-King-Projekte in Fernsehen oder Film adaptiert werden, ist heutzutage keine Seltenheit, denn in jüngster Zeit haben wir gesehen, wie Salem's Lot neu gestartet wurde, The Monkey zurück auf der großen Leinwand, It: Welcome to Derry auf dem Weg war, und bald wird The Long Walk auch in die Kinos rollen.

Dieses letztgenannte Projekt wird vonThe Hunger Games Francis Lawrence geleitet, der die Geschichte erzählen möchte, wie eine Gruppe junger Männer an einer jährlichen Veranstaltung teilnimmt, bei der sie in einem bestimmten Tempo weitergehen müssen, bis nur noch eine Person übrig ist. Wenn du zurückfällst oder dich nicht mehr bewegst, wirst du von einem der nachfolgenden Militärangehörigen erschossen.

The Long Walk zeigt Cooper Hoffman von Saturday Night und David Jonsson von Alien: Romulus ' in den Hauptrollen von zwei Männern, die beide aus unterschiedlichen Gründen hoffen, diesen Wettbewerb zu gewinnen. Zu ihnen gesellt sich Mark Hamill als stämmiger Militär, der als The Major bekannt ist, während Judy Greer als Mutter von Hoffmans Figur auftritt.

Den neuesten Blick auf den erschütternden The Long Walk könnt ihr unten sehen, der am 12. September in die Kinos kommt.