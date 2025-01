Bewaffnete Raubüberfälle, illegale Substanzen und seltsame Statuen sindThe White Lotus im Trailer zu Staffel 3 weit verbreitet

HQ

Nach einer kurzen Auszeit werden wir bald unsere Koffer packen und in Saison 3 in ein weiteres luxuriösesThe White Lotus Resort jetten. Wir setzen unsere Geschichte mit einer neuen Schar superreicher Leute fort, die alle am Rande eines Zusammenbruchs stehen, und The White Lotus Staffel 3 bietet etwas mehr direkte Action als die vorherigen Serien.

Es gibt einen bewaffneten Raubüberfall und einen Fokus auf einen Wachen, der seine gemeinere Seite zeigen muss, um die Bewohner des Resorts zu schützen. Außerdem wird es mit einer reichen Familie verzweifelt, als Jason Isaacs Charakter enthüllt, dass er ihr gesamtes Vermögen verlieren könnte.

Neben Gewalt können Sie sich auf den üblichen Sex und Drogen freuen, um das Urlaubserlebnis bei The White Lotus abzurunden. Die Serie feiert am 16. Februar Premiere, und ihr könnt euch den Trailer unten ansehen: