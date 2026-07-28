Bewaffnete Polizei wird beim UK Pride Festival nach dem Anschlag in Berlin eingesetzt

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Als Reaktion auf einen kürzlichen Angriff bei einer LGBT+-Veranstaltung in Berlin am vergangenen Wochenende, bei dem eine Person getötet und 29 verletzt wurden, wurde beschlossen, dass das Brighton Pride Festival, das am kommenden Wochenende stattfindet, von patrouillierender bewaffneter Polizei unterstützt wird.

Laut Sky News hat die Polizei von Sussex ihre Absicht bestätigt, in Zivil gekleidete Polizisten und "Spezialteams" bei der Veranstaltung einzusetzen, um die "erhöhten Sicherheitsbedenken" zu patrouillieren und zu beantworten.

Das Brighton Pride Festival gilt als das größte Pride-Event Großbritanniens, mit etwa 500.000 Menschen, die in die Region reisen werden, um an den Aktivitäten teilzunehmen. Deshalb werden die Vorsichtsmaßnahmen getroffen, insbesondere da der Anschlag bei der Berliner Veranstaltung von einer Person mit angeblichen Verbindungen zu einer Islamischen Staat-Gruppe verübt wurde. Der Verdächtige, Abdul Ballout, fuhr beim Berliner Festival mit einem Van in eine Menschenmenge, bevor er andere in der Nähe mit einer Machete erstocher. Er konnte fliehen, wurde aber etwa 24 Stunden später von der Polizei gefunden und erschossen.