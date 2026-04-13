Bevorstehende Spiele von Manchester City und Arsenal in der Premier League und anderen Wettbewerben

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Die letzten Phasen der Premier League sind wirklich spannend geworden, da Arsenal und Manchester City um den Titel kämpfen. Arsenal führt weiterhin, aber ein Formabfall hat Manchester City deutlich näher herankommen lassen, und nun ist City auf sich selbst angewiesen, um die Liga zu gewinnen – mit einem entscheidenden direkten Spiel am Sonntag, den 19. April.

Wenn Manchester City nächsten Sonntag Arsenal zu Hause besiegt und beide Teams dann ihre restlichen Spiele gewinnen, hätten sie am Saisonende die gleichen Punkte, sodass der Titel nach der Tordifferenz vergeben würde.



Arsenal: 70 Punkte nach 32 Spielen, 38 Torverhältnisse

Manchester City: 64 Punkte nach 31 Spielen, 35 Finale

Manchester United: 55 Punkte nach 31 Spielen, 13 GD

Aston Villa: 55 Punkte nach 32 Spielen, 5 Finale

Liverpool: 52 Punkte nach 32 Spielen, 10 GD

Chelsea: 48 Punkte nach 32 Spielen, 12 GD



Arsenal führt sechs Punkte vor Manchester City, aber Manchester City hat gegen Crystal Palace ein Spiel weniger gespielt, das noch keinen Termin hat, und es könnte Ende Mai stattfinden, je nachdem, ob Manchester City am 16. Mai das FA-Cup-Finale bestreitet und wie lange Crystal Palace in der Conference League bleibt.

Bevorstehende Spiele in der Arsenal Premier League

Arsenal hat noch sechs Premier-League-Spiele vor sich, 18 Punkte zu gewinnen. Am 15. April treten sie außerdem auf ein Champions-League-Duell gegen Sporting an. Wenn sie gewinnen, spielen sie das Halbfinale am 28./29. April und am 5./6. Mai, und wenn sie gewinnen, das Finale am 30. Mai.



Manchester City (Auswärts) – 19. April



Newcastle (Heim) – 25. April



Fulham (Heim) – 2. Mai



West Ham (Auswärtsspiel) – 10. Mai



Burnley (Heim) – 17. Mai



Crystal Palace (Auswärts) – 24. Mai



Bevorstehende Spiele der Manchester City Premier League

Manchester City hat noch sieben Premier-League-Spiele zu bestreiten und steht noch 21 Punkte auf dem Spiel. Außerdem steht am 25. April das FA-Cup-Halbfinale gegen Southampton an. Wenn sie gewinnen, spielen sie das Finale am 16. Mai.



Arsenal (Heim) – 19. April



Burnely (Auswärts) – 22. April



Everton (Auswärts) – 4. Mai



Brentford (Heim) – 9. Mai



Bournemouth (Auswärtsspiel) – 17. Mai, könnte aufgrund des FA Cups verlegt werden



Crystal Palace (Heim) – noch zu sagen, vorläufig am 22. Mai



Aston Villa (Heim) – 24. Mai

