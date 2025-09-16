Bevorstehende Amazon-Veranstaltung deutet auf Enthüllung neuer Echo- und Kindle-Gadgets hin

HQ

In der Regel besteht keine große Notwendigkeit, Geräte wie einen Kindle oder einen Echo Home Hub häufig zu aktualisieren, aber wenn Sie ein Gerät schon eine Weile haben und nach einer Weiterentwicklung suchen, könnte es eine Idee sein, ein paar Wochen zu warten.

Wir sagen das, weil Engadget berichtet, dass eine Amazon Presseveranstaltung für später in diesem Monat geplant ist, am 30. September um 15:00 Uhr BST/16:00 Uhr MESZ, um genau zu sein.

Es wird angenommen, dass diese Veranstaltung der Ort sein wird, an dem wir die neueste Linie von Echo und Kindle Gadgets treffen werden, wobei der Grund für diese Erwartung darin besteht, dass der Teamleiter für Geräte und Dienste von Amazon, Panos Panay, vor Ort sein wird.

Amazon hat noch nicht offiziell bestätigt, was Sie von diesem Event erwarten können, aber es kommt auch zu einem Zeitpunkt, der kurz vor dem nächsten Prime Day -Verfahren stattfindet, das am 7. und 8. Oktober und auch etwa sechs Wochen vor dem Black Friday/Cyber Monday stattfinden wird, was bedeutet, dass Sie möglicherweise bald ein neues Gadget (oder ein Gadget der letzten Generation) für einen Bruchteil des Preises bekommen können.

Werbung: