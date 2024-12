Better Man Regisseur erklärt, warum Robbie Williams ein Affe ist

HQ

Während Robbie Williams' kommendes Biopic Better Man völlig unbemerkt geblieben ist, hat eine große Änderung an der Erzählweise des Films seit seiner ersten Enthüllung alle Augen auf sich gezogen. Anstatt dass Robbie von einem anderen Schauspieler dargestellt wird, wird er im Film als CGI-Affe gezeigt.

Regisseur Michael Gracey sprach mit The Independent darüber, was diese Entscheidung ausgelöst hat. "Ich glaube, man empfindet mehr Mitgefühl für ein leidendes Tier als für einen Menschen", sagte er. "Es ist nichts Glamouröses daran, dass ein Affe Kokain nimmt. Es ist eigentlich ein bisschen traurig und unangenehm. Du denkst nur... 'Ich will nicht, dass er das tut'."

Better Man wird am Weihnachtstag in die Kinos kommen, wo er gegen das andere musikalische Biopic A Complete Unknown antreten wird. Wir müssen sehen, ob Robbie Williams als Affe im Vergleich zur Geschichte von Bob Dylan, gespielt von Timothée Chalamet, ein ausreichendes Verkaufsargument ist, um die Kinobesucher anzulocken.

